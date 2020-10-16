Найдено последнее пророчество Джуны о России

Портал отмечает, что Джуна предсказывала стране сложный пятилетний период и улучшение ситуации с 2021 года. «Впереди только свет, люди умнее стали осознают, что лучше России нигде не бывает. Россия будет цвести, и все равно мы обойдем весь мир!» - процитировал Джуну портал.

Среди прочего, прорицательница обещала России сельскохозяйственный рывок. «Жизнь продолжается! Сейчас хлеб пойдет, поля сеять будем, куры, поросята, овцы. Засухи нет - какой кризис? Сейчас земля будет рожать, успокойтесь все», - говорила она.

Также она считала, что в состав России вернутся некоторые территории. «То, что наше было, то наше будет», - подчеркивала Джуна.

Ранее в соцсетях обсуждали пророчества Ванги и Нострадамуса о России. «Непознанный Мир» рассказал, что Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году, но в то же время «неоспоримое лидерство» и «укрепление духа государства».