Таави Рыйвас (41) много лет был политиком, периодически попадая в итересные, а иногда и сложные ситуации. Например, об их отношениях с нынешней супругой Луизой Рыйвас стало известно лишь на одной клубной вечеринке перед камерами.

В 2007 году оба подтвердили изданию Kroonika, что они просто друзья. Однако близкое общение политика с певицей, только что прославившейся на звездном шоу, привлекло внимание. Несколько месяцев спустя стало известно, что между 20-летней Луизой и 27-летним Таави существуют настоящие чувства.

Отношения между Таави и Луизой стали по-настоящему официальными лишь через 10 лет совместного проживания в 2017 году. Летом в Домском соборе прошло грандиозное венчание, а после на мызе Кылтсу состоялось еще более яркое торжество.

Утонченный вкус

Мужчина отличался неповторимым стилем, как во время работы премьер-министром, так и позже. Аксессуары Рыйваса были дорогими, уникальными и отечественными.

Таави Рыйвас подарил премьер-министру Италии дизайнерские часы ФОТО: twitter.com

Политик прославился как любитель ярких носков. В Рийгикогу он щеголял в красных, а во время визита премьера в Лондон все обратили внимание на его фиолетовые носки. Носки Рыйваса привлекали внимание и позже.

Также были отмечены его деревянные наручные часы. Премьер-министр Италии Маттео Ренци спросил у Таави Рыйваса насчет его часов, которые он часто носит, особенно на встречах с иностранными коллегами. Наш премьер-министр объяснил, что эти наручные часы были произведены эстонской молодой компанией Wooch. В конце концов, Таави Рыйвас подарил премьер-министру Италии дизайнерские часы от эстонского производителя.

В конце декабря 2017 года Таави Рыйвас вместе со своей дочерью Мийной Риханной посетил премьеру фильма «This is Home». Тогда в глаза бросились другие стильные и дорогие наручные часы с большим циферблатом.

Жесткие вечеринки

Много слухов было вызвано вечеринками с участием политика, которые в некоторых случаях заканчивались скандалами. Время от времени всплывала давняя вечеринка 2007 года.

В пярнуском ночном клубе Strand будущий премьер-министр помешал одному пьяному посетителю, который нанес удар кулаком прямо по лицу Рыйваса, в результате чего у последнего был разбит нос. Мужчине удалось скрыться, так как поблизости не оказалось охранников.

Однако наибольший резонанс получил инцидент, произошедший всего через несколько месяцев после свадьбы Таави и Луизы. Рыйвас, приехавший в Сингапур осенью 2017 года с делегацией, принял участие в вечеринке, на которой действительно все пошло не так...

Таави Рыйвас ФОТО: Elu24 fotomontaaž

За холодильником

Больше всего слухов вызвало обвинение анонимной женщины в том, что Таави Рыйвас приставал к ней во время вечеринки. Хотя потерпевшая не обратилась в полицию, в прессе появились сообщения о том, что он пытался поцеловать женщину и затащить за холодильник.