Павла Волю заметили в компании несовершеннолетней эскортницы

Даша опубликовала компрометирующее фото шоумена в сторис своего Instagram, подписав весьма двусмысленно: «И как все закончилось». Снимок тут же разлетелся по соцсетям и пабликам, собрав сотни различных комментариев. Многие откровенно расстроены поведение юмориста, ведь он уже много лет имеет репутацию примерного семьянина. Другие уверены: фото просто откровенная подстава, артист мог позировать кому угодно.

Но интересно, почему же кадры оказались в распоряжении Ивановой? И что у нее может быть общего с шоуменом? Отметим, что девушка не скрывает, что работает в эскорте, несмотря на столь юный возраст. По некоторым данным, она употребляет наркотики, может вести себя неподобающим образом, скандалить и быть неадекватной. Например, Дашу не пускают в некоторые отели Москвы из-за одного дебоша.

Девушка не стала отрицать, что провела вечер в компании Павла. «Да, я была с ним. Как встретилась? Пришли и познакомились», — отметила Иванова.

Напомним, что Павел Воля счастлив в браке с Ляйсан Утяшевой более восьми лет. Комик не устает говорить, как сильно ему повезло с женой, а также публично признается ей в любви.

«На этом видео ты, маленькая, выигрываешь у всех и все в Берлине. Ты еще ничего не знаешь. Ни про себя, ни про меня, ни про наших будущих детей. Но уже здесь понятно, ты — самая сильная и красивая. Ты такая и сейчас. Такой и будешь всегда. И при этом всегда будешь той же девчонкой. Можешь больше ничего и никого не побеждать — у тебя есть я. Сделаю это за нас. А ты просто будь. И будь счастлива. Я тебя люблю. Летим дальше, моя птичка!» — такие слова посвятил Павел жене на шестилетие брака.