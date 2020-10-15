Толстячок из «Кривого зеркала» объяснил, как сбросил более 40 килограммов

Один из самых известных артистов юмористической передачи «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что сделал операцию и сбросил более 40 килограммов.

Я всем говорю, что похудел на 40 килограммов, врач заставила встать на весы – и уже 96. Так что прогресс!

– сказал Морозов в видеообращении в Instagram.

В эфире программы «Судьба человека» Морозов рассказал, что стал бороться с лишним весом после того, как весы показали 140 килограммов при его росте в 164 сантиметра. Лишний вес артист имел с самого детства, и это всегда мешало ему как в карьере, так и в личной жизни.

Однако если в школе он стеснялся большого веса, то в дальнейшем построил на этом юмористическую карьеру.

Но сейчас он всерьёз решил заняться собой. Юморист отправился в клинику на операцию, благодаря которой потерял более 40 килограммов. Всего же он планирует убрать более 60 килограммов.