Чт, 15.10.2020
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Толстячок из «Кривого зеркала» объяснил, как сбросил более 40 килограммов

Александр Морозов

ФОТО: Instagram

Теперь он выглядит лучше многих из тех, кто занимался экстренным похудением, пишет Life.ru.

Один из самых известных артистов юмористической передачи «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что сделал операцию и сбросил более 40 килограммов.

Я всем говорю, что похудел на 40 килограммов, врач заставила встать на весы – и уже 96. Так что прогресс!

– сказал Морозов в видеообращении в Instagram.

В эфире программы «Судьба человека» Морозов рассказал, что стал бороться с лишним весом после того, как весы показали 140 килограммов при его росте в 164 сантиметра. Лишний вес артист имел с самого детства, и это всегда мешало ему как в карьере, так и в личной жизни.

Однако если в школе он стеснялся большого веса, то в дальнейшем построил на этом юмористическую карьеру.

Но сейчас он всерьёз решил заняться собой. Юморист отправился в клинику на операцию, благодаря которой потерял более 40 килограммов. Всего же он планирует убрать более 60 килограммов.

Он также поведал, что теперь «тонет» в своей старой одежде, но выглядит очень хорошо в сравнении с другими людьми, которые экстренно похудели.

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