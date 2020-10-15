Получивший Оскара Хоакин Феникс, сыграет Наполеона в историческом фильме Ридли Скотта

Отмечается, что картина будет называться Kitbag («Походный мешок»), что отсылает к одному из самых известных изречений императора – «Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл», сообщает портал Unian.

Что известно о новом фильме

Картина будет повествовать о том, как Наполеон Бонапарт проделал путь от обычного рядового до императора Франции. Кроме того, фильм расскажет об отношениях Наполеона со своей женой Жозефиной.