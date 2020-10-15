Получивший Оскара Хоакин Феникс, сыграет Наполеона в историческом фильме Ридли Скотта

Известный режиссер и продюсер Ридли Скотт анонсировал съемки исторического байопика, в центре которого будет Наполеон Бонапарт. Главную роль в фильме сыграет обладатель «Оскара» Хоакин Феникс.
Отмечается, что картина будет называться Kitbag («Походный мешок»), что отсылает к одному из самых известных изречений императора – «Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл», сообщает портал Unian.
Что известно о новом фильме
Картина будет повествовать о том, как Наполеон Бонапарт проделал путь от обычного рядового до императора Франции. Кроме того, фильм расскажет об отношениях Наполеона со своей женой Жозефиной.
Сценарий напишет Дэвид Скарпа, который недавно уже сотрудничал со Скоттом, когда тот снимал криминальную драму «Все деньги мира».