Ефремов в полном объеме выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП

Артист Михаил Ефремов выплатил старшему сыну погибшего в аварии водителя компенсацию за моральный вред и смерть в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщил адвокат его семьи Сергей Аверцев.

Компенсацию в размере 800 тысяч рублей (8750 евро) получил сын погибшего Виталий Захаров.

«На сегодняшний день Ефремов выплатил все, назначенное судом», — подчеркнул правозащитник виновника ДТП.

Кроме того Аверцев отметил, что Виталий Захаров еще до приговора получил от артиста 200 тысяч рублей (2200 евро) компенсации, что суммарно составило один миллион рублей.

Также еще трое потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова подали иск с требованием моральной компенсации. Они просят суд назначить им возмещение ущерба Ефремовым в размере трех миллионов рублей (33 000 евро), по одному на каждого.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Как установил суд, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, сел за руль своего джипа Grand Cherokee и, не справившись с управлением, вылетел на встречную, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель курьерской службы Сергей Захаров скончался от полученных травм спустя несколько часов в больнице.