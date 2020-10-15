ВИДЕО ⟩ Как тут не ахнуть?! Красавчик из Копли стал главным героем в новом клипе Николая Баскова

Сегодня, 15 октября, российский эстрадный и оперный певец Николай Басков отмечает 44-летие и по этому случаю представил новый горячий клип на песню «Любовь бессмертна», главную роль в этом мини-фильме исполнил российский актер театра и кино, а также режиссер Дмитрий Пчела (36), родившийся в Таллинне.

Николай Басков распрощался с неожиданными дуэтами и скандальными образами. Именитый российский артист вернулся к своему привычному стилю, представив трогательную и романтическую песню о любви и не менее душевный клип, режиссером которого стала Тина Баркалая. Стихи для композиции написал Михаил Гуцериев, а музыку – Виктория Кохана.

Эта песня стала особенной для Николая. Она посвящена родителям. Его матери очень нравится данная композиция, она слушает ее каждый день. Баскову удалось навеять родительнице воспоминания о трогательных моментах с его отцом, который, к слову, тоже слышал эту песню. Вскоре после этого отца Николая Баскова не стало.

В клипе звучит только голос золотого голоса России. Главную роль в нем сыграл 36-летний актер Дмитрий Пчела. Его позвали на съемки, потому что он просто невероятно похож на Баскова. Поговаривают, что на площадке нередко путали Николая и Дмитрия. Поразительное сходство мужчин также заметила звезда российских сериалов Анна Снаткина, трудившаяся над клипом вместе с большой творческой командой.

Мать Дмитрия - экономист, отец - моряк. Родители успешного в России актера по-прежнему живут в Таллинне, а их сын с 2009 года строит успешную карьеру актера в России. В последние годы он снимается в 6-8 различных сериалах и фильмах в год, и запросто может конкурировать с суперзвездами российского шоубиза. Как вы видите, Дмитрия, учившегося в Таллинне в 15-й средней школе (ныне основная школа Карьямаа), а потом в Москве, заметил сам Николай Басков.

О происхождении своей фамилии актер ранее рассказывал: «В нашей семье в ходу следующая легенда. Будто кто-то из моих предков рассказал анекдот про советскую власть, за который был сослан в Сибирь, на пасеки. И там он поменял фамилию на Пчелу. Какой была прежняя фамилия в семье отца, уже никто не знает. В детстве я безумно не любил и стеснялся называться Пчелой, а сейчас считаю, что для артиста фамилии лучше не придумаешь - и псевдонима не надо». 50

С детства был очень активным мальчиком, закалял характер. «Когда меня сажали в ванну и вода была слишком горячей, я не просил добавить холодной, а говорил себе, что нужно продержаться, перетерпеть, и станет легче», - вспоминал он.

Увлекался всем подряд - науками, спортом, чтением, писал стихи, играл в школьном театре, особенно проникся творчеством Шекспира, Достоевского и Чехова, пишет Stuki-Druki.ru.

В 16 лет попал в серьезное ДТП, повлиявшее, по его словам, на всю последующую жизнь: «Лет в 16, катаясь вместе с другом на родительской машине мы вылетели в карьер и начали тонуть. Каким-то образом мне удалось под водой открыть дверь и выбраться на сушу. Кстати, после аварии поменялось мироощущение. Я начал много читать и писать стихи. Подумывал даже поступать в литературный институт».

В возрасте 17 лет отправился в Москву поступать на актерский факультет Школы-студии МХАТ. Поступил на контрактное обучение. Закончил вуз в 2006 году.

Дмитрий учился на одном курсе с многими известными ныне актерами - Антоном Шагиным, Максимом Матвеевым, Екатериной Вилковой.

По окончании в 2006 году Школы-студии вынужден был вернуться в Таллинн. Согласно условиям договора, артист должен был отработать два года в труппе Русского театра в столице Эстонии.

Одновременно он поступил на заочное отделение режиссерского факультета Театрального училища им. Щукина (мастерская Л.Е. Хейфеца).

В 2009 году вновь переезжает в Москву.

При этом возвращение в Первопрестольную получилось отнюдь не триумфальным: «понял, что меня никто не помнит, не ждет, ко мне относились, как к провинциальному актеру. Пришлось начинать с нуля. У меня не было денег, я жил в Болшево, в маленькой комнатушке в деревянном доме под снос, перенес ужасы, какие только можно представить».

В Москве работал в труппе «Чеховской Студии» под руководством В.Г. Байчера.

Параллельно с работой в театре начал сниматься в кино, чтобы была возможность оплатить учебу и проживание в столице. В 2013 году, поставив два выпускных спектакля, Дмитрий получил диплом режиссера.

В кино начал сниматься в 2011 году.

В 2012-м ему предложили главную роль в сериале Дмитрия Гольдмана «Катина любовь».

Также большую популярность у зрителей получили сериалы «Верни мою любовь», в котором он сыграл бизнесмена Антона; «Все только начинается», где он предстал в главной роли - Алексея; «Ради любви я все смогу» - в котором Дмитрий снялся вместе с Кристиной Казинской, Кириллом Дыцевичем и Юлией Майбородой; «Провокатор», в котором его партнерами были Андрей Чадов и Анастасия Заворотнюк.

Так получилось, что Дмитрий Пчела в кинематографе занят именно в сериалах: «Лучше уж сниматься в сериалах, чем сидеть дома и годами ждать приглашения в Голливуд или звонка от Никиты Сергеевича Михалкова. Съемки в многосерийных лентах дают мне определенный багаж знаний и умений», - говорит он.

А вот и сегодняшняя публикация актера в Instagram: «Дорогие друзья!!! Сегодня, 15.10.20, в день рождения Николая Баскова премьера клипа «Любовь бессмертна»!!!Поздравляю Колю с днем рождения и надеюсь, что его новая песня станет настоящим хитом!!!»