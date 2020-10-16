ГРЫЗТЬ - БЕСПОЛЕЗНО ⟩ Как правильно есть морковь, чтобы она действительно улучшала зрение

Наверняка вы много раз слышали о том, что морковь - чуть ли не самый полезный продукт для здоровья глаз. Но так ли это на самом деле? Действительно ли она помогает сохранить зоркость глаз на долгие годы и как нужно есть этот овощ, чтобы он приносил как можно больше пользы? Об этом пишет fb.ru.
Полезна ли морковь для глаз? Человечеству давно известно, что для поддержания здоровья не только глаз, но и всего организма в целом, необходимо регулярно пополнять запас витаминов, которые поступают с правильным питанием. В составе моркови присутствуют такие ценные витамины: РР, Е, К, С, а также группы В.
Кроме того, в ней содержатся такие микроэлементы, как калий, фосфор, магний, кобальт, медь, цинк, никель, йод. В моркови также присутствуют эфирные масла, невероятно полезные для организма человека. Однако самое главное, за что ценится морковь, - это каротин, который, попадая в организм, превращается в витамин А.
Именно его присутствие в организме играет важнейшую роль в поддержании здоровья зрительного аппарата.
Как правильно есть морковь
Однако, зная о ценности каротина, содержащегося в моркови, важно понимать: чтобы вещество приносило ожидаемую пользу, нужно обеспечить все условия для его максимального усвоения организмом. Не все знают, что просто грызть морковь - это неэффективный подход. Каротин идеально усваивается только в сочетании с жирами.
Так, для усиления эффективности употребления моркови стоит есть ее вместе со сметаной или растительным маслом по причине того, что ценные каротиноиды - это жирорастворимые вещества. Употребление моркови без сопутствующего жирного элемента приводит лишь к тому, что съеденный овощ просто оседает в кишечнике чуть ли не бесполезным балластом, от которого может даже развиться повышенное газообразование. Разумеется, в этом случае организм имеет возможность извлечь из него лишь малую часть полезных микроэлементов и витаминов.
Хотите извлечь из моркови еще больше пользы - добавьте к ней не только жирный продукт, но и зелень петрушки, которая также славится своим великолепным составом и антиоксидантными свойствами.
О пользе моркови для кишечника
Обратите внимание на то, что легкий салат из моркови со сметаной (или растительным маслом) - это отличное блюдо, с помощью которого можно очистить стенки кишечника. Также нужно учитывать, что такое сочетание является прекрасным источником кисломолочных бактерий, в которых каждый день нуждается наш кишечник. Обратите внимание и на то, что вареная морковь, заправленная растительным маслом, - это прекрасный вариант блюда, обладающего шлаковыводящим эффектом.