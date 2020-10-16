ГРЫЗТЬ - БЕСПОЛЕЗНО ⟩ Как правильно есть морковь, чтобы она действительно улучшала зрение

Полезна ли морковь для глаз? Человечеству давно известно, что для поддержания здоровья не только глаз, но и всего организма в целом, необходимо регулярно пополнять запас витаминов, которые поступают с правильным питанием. В составе моркови присутствуют такие ценные витамины: РР, Е, К, С, а также группы В.

Кроме того, в ней содержатся такие микроэлементы, как калий, фосфор, магний, кобальт, медь, цинк, никель, йод. В моркови также присутствуют эфирные масла, невероятно полезные для организма человека. Однако самое главное, за что ценится морковь, - это каротин, который, попадая в организм, превращается в витамин А.

Именно его присутствие в организме играет важнейшую роль в поддержании здоровья зрительного аппарата.

Как правильно есть морковь

Однако, зная о ценности каротина, содержащегося в моркови, важно понимать: чтобы вещество приносило ожидаемую пользу, нужно обеспечить все условия для его максимального усвоения организмом. Не все знают, что просто грызть морковь - это неэффективный подход. Каротин идеально усваивается только в сочетании с жирами.

Так, для усиления эффективности употребления моркови стоит есть ее вместе со сметаной или растительным маслом по причине того, что ценные каротиноиды - это жирорастворимые вещества. Употребление моркови без сопутствующего жирного элемента приводит лишь к тому, что съеденный овощ просто оседает в кишечнике чуть ли не бесполезным балластом, от которого может даже развиться повышенное газообразование. Разумеется, в этом случае организм имеет возможность извлечь из него лишь малую часть полезных микроэлементов и витаминов.

Хотите извлечь из моркови еще больше пользы - добавьте к ней не только жирный продукт, но и зелень петрушки, которая также славится своим великолепным составом и антиоксидантными свойствами.

О пользе моркови для кишечника