Косметолога Волочковой, по вине которой умерла пациентка, посадили на два года

Летом прошлого года Элина Бабичева пришла на прием к косметологу Юлии Качан. Во время массажа пациентке резко стало плохо. Приехавшие на место происшествия медики не смогли ее спасти. Качан до последнего отрицала вину, а сегодня стало известно, что ее ожидает тюремный срок, передает Starhit.ru.
Юлии, на счету которой работа с некоторыми звездами, в том числе скандальной Анастасией Волочковой, дали два года колонии общего режима. Как выяснило следствие, деятельность Качан была незаконной.
«Установлено, что Качан, не имея высшего медицинского образования, а также лицензии на осуществление медицинской деятельности, действуя из корыстных побуждений, в помещении с вывеской медицинского центра оказывала косметологические услуги. В результате одна из пациенток, пришедшая к ней на прием 14 июля 2019 года, скончалась от развившегося анафилактического шока, вызванного инъекционным введением токсических доз лидокаина», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Косметолог до последнего старалась снять с себя вину, перекладывая ответственность на бригаду скорой помощи, которая якобы слишком долго ехала.
«14 июля она записалась сначала на массаж тела, но мы не успели. Я сделала ей инъекцию лидокаина — два миллилитра точечно в пояснично-ягодичную область для местного обезболивания — и ей сразу стало плохо. Я позвала медицинскую сестру, а та вызвала реанимацию. Я слышала, как она кричала: «У нас анафилактическая реакция!». Сестра принесла реанимационную аптечку, уколола препараты для шоковой терапии, сама определяла дозировку. Затем Элина начала терять сознание, мы приступили к сердечно-легочной реанимации. Сестра руководила мной, и мы ее откачали в первый раз. Элина очнулась и села на кушетку, взяла меня за руку. А затем оборвала нить на моем запястье и упала со словами: «Все будет хорошо». Все произошло мгновенно. В реанимацию мы звонили четыре раза. У меня была истерика, я кричала в трубку: «Где вы?! У нас человек умирает?!». С момента первого вызова прошло примерно 30 минут», — оправдывалась лже-косметолог.