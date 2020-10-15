Косметолога Волочковой, по вине которой умерла пациентка, посадили на два года

«14 июля она записалась сначала на массаж тела, но мы не успели. Я сделала ей инъекцию лидокаина — два миллилитра точечно в пояснично-ягодичную область для местного обезболивания — и ей сразу стало плохо. Я позвала медицинскую сестру, а та вызвала реанимацию. Я слышала, как она кричала: «У нас анафилактическая реакция!». Сестра принесла реанимационную аптечку, уколола препараты для шоковой терапии, сама определяла дозировку. Затем Элина начала терять сознание, мы приступили к сердечно-легочной реанимации. Сестра руководила мной, и мы ее откачали в первый раз. Элина очнулась и села на кушетку, взяла меня за руку. А затем оборвала нить на моем запястье и упала со словами: «Все будет хорошо». Все произошло мгновенно. В реанимацию мы звонили четыре раза. У меня была истерика, я кричала в трубку: «Где вы?! У нас человек умирает?!». С момента первого вызова прошло примерно 30 минут», — оправдывалась лже-косметолог.