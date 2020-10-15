Чт, 15.10.2020
Рожденные в 70-е - поколение, которое всем должно, а ему никто не должен СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Расставание пошло на пользу»: новую фотосессию Решетовой оценили поклонники

Анастасия Решетова

ФОТО: Instagram

После разрыва с Тимати, о котором Анастасия Решетова объявила около месяца назад, звезда начала радовать поклонников еще большим количеством контента и в особенности — профессиональными фотосессиями, пишет Экспресс газета.

Накануне звезда опубликовала кадры, на которых позирует верхом на мотоцикле в весьма сексуальном и вызывающем образе: обтягивающей полупрозрачной водолазке, кожаных штанах, лаковых ботфортах и с ярким макияжем.

I came to break hearts,

— так звезда подписала пост, что переводится как «Я пришла разбивать сердца».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on

Поклонники Решетовой тут же отреагировали на новые фото, выразив свои сожаления Тимати, который упустил такую женщину. А некоторые сравнили ее с Ким Кардашьян и певицей Назимой.

«Ни одна девушка в жизни Тимура с тобой не сравнится!», «Тимати, где твои мозги? Такую женщину на "Холостяка" променять», «Тебе тоже надо на шоу невест», «Расцвела! Расставание пошло вам на пользу», — пишут пользователи.

НАВЕРХ
Back