«Расставание пошло на пользу»: новую фотосессию Решетовой оценили поклонники

После разрыва с Тимати, о котором Анастасия Решетова объявила около месяца назад, звезда начала радовать поклонников еще большим количеством контента и в особенности — профессиональными фотосессиями, пишет Экспресс газета.
Накануне звезда опубликовала кадры, на которых позирует верхом на мотоцикле в весьма сексуальном и вызывающем образе: обтягивающей полупрозрачной водолазке, кожаных штанах, лаковых ботфортах и с ярким макияжем.
— так звезда подписала пост, что переводится как «Я пришла разбивать сердца».
Поклонники Решетовой тут же отреагировали на новые фото, выразив свои сожаления Тимати, который упустил такую женщину. А некоторые сравнили ее с Ким Кардашьян и певицей Назимой.
«Ни одна девушка в жизни Тимура с тобой не сравнится!», «Тимати, где твои мозги? Такую женщину на "Холостяка" променять», «Тебе тоже надо на шоу невест», «Расцвела! Расставание пошло вам на пользу», — пишут пользователи.