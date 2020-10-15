«Расставание пошло на пользу»: новую фотосессию Решетовой оценили поклонники

Накануне звезда опубликовала кадры, на которых позирует верхом на мотоцикле в весьма сексуальном и вызывающем образе: обтягивающей полупрозрачной водолазке, кожаных штанах, лаковых ботфортах и с ярким макияжем.

I came to break hearts,

— так звезда подписала пост, что переводится как «Я пришла разбивать сердца».

Поклонники Решетовой тут же отреагировали на новые фото, выразив свои сожаления Тимати, который упустил такую женщину. А некоторые сравнили ее с Ким Кардашьян и певицей Назимой.