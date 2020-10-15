Украинская модель с «самыми большими скулами в мире» считает, что они все еще слишком маленькие

Модель из Инстаграм преобразила свое лицо, сделав инъекции наполнителей себе в лицо. Теперь она говорит, что у нее самые большие скулы в мире, но она хотела бы, чтобы они были еще больше.
Анастасия Покрищук (30) родом из Киева. Первые уколы девушка сделала в 26 лет. На сегодняшний день, она потратила на косметические процедуры более 3500 евро и не планирует в ближайшее время их заканчивать.
«Вы можете подумать, что они слишком большие, но я думаю, что они слишком маленькие, поэтому мне придется скоро их освежить», - говорит Анастасия, которой делали инъекции в губы и щеки, а также в уголки рта. В лоб девушка вкалывала ботокс, форма подбородка также была видоизменена с помощью уколов.
О результатах своего бьюти-путешествия она делится в Instagram, где у нее более 221000 подписчиков.
По ее словам, она влюбилась в свою внешность после того, как увеличил скулы. «Я люблю их! Я хочу, чтобы они были такими, и я очень счастлива. Я сама регулярно делаю инъекции по уходу за лицом», - говорит девушка.
«Я понимаю, что для других они выглядят странно, но мне все равно»
Анастасия признается, что часто получает письма с ненавистью к ней. «Люди говорили мне, что я уродливая и что я должна убить себя, но когда я вижу это, я просто смеюсь и игнорирую их».
«Раньше я была серой мышкой. Мой нос был слишком большим. Но теперь у меня большие щеки и большие губы, и это все вместе выглядит нормально», - говорит женщина, добавляя, что не перестанет делать инъекции, даже если врачи потребуют этого, пишет Elu24.