Украинская модель с «самыми большими скулами в мире» считает, что они все еще слишком маленькие

Анастасия Покрищук (30) родом из Киева. Первые уколы девушка сделала в 26 лет. На сегодняшний день, она потратила на косметические процедуры более 3500 евро и не планирует в ближайшее время их заканчивать.

«Вы можете подумать, что они слишком большие, но я думаю, что они слишком маленькие, поэтому мне придется скоро их освежить», - говорит Анастасия, которой делали инъекции в губы и щеки, а также в уголки рта. В лоб девушка вкалывала ботокс, форма подбородка также была видоизменена с помощью уколов.

О результатах своего бьюти-путешествия она делится в Instagram, где у нее более 221000 подписчиков.

По ее словам, она влюбилась в свою внешность после того, как увеличил скулы. «Я люблю их! Я хочу, чтобы они были такими, и я очень счастлива. Я сама регулярно делаю инъекции по уходу за лицом», - говорит девушка.

«Я понимаю, что для других они выглядят странно, но мне все равно»

Анастасия признается, что часто получает письма с ненавистью к ней. «Люди говорили мне, что я уродливая и что я должна убить себя, но когда я вижу это, я просто смеюсь и игнорирую их».