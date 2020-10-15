Как певице сохранить голос? Таня Михайлова-Саар поделилась советами на вес золота

Конечно, в холодную погоду нужно одеваться теплее. И хотя в холодное время года я много времени провожу за рулем, с первыми холодами одеваюсь намного теплее. Для того, чтобы сохранить голос, вам также нужно дольше спать, ведь вам нужно высыпаться! Если я просыпаюсь утром и физически ничего не могу сделать, я обязательно перенапрягу связки, когда начну петь. Безусловно, хорошее питание и хорошее настроение тоже играют важную роль,