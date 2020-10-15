Как певице сохранить голос? Таня Михайлова-Саар поделилась советами на вес золота

В этом сезоне певица из Эстонии Таня Михайлова-Саар участвует в мюзикле театра «Ванемуйне» «Nunnad hoos» ("Действуй, сестра"). В интервью для утренней программы радио Elmar она рассказала, как бережет свой главный рабочий инструмент - голос.
Конечно, в холодную погоду нужно одеваться теплее. И хотя в холодное время года я много времени провожу за рулем, с первыми холодами одеваюсь намного теплее. Для того, чтобы сохранить голос, вам также нужно дольше спать, ведь вам нужно высыпаться! Если я просыпаюсь утром и физически ничего не могу сделать, я обязательно перенапрягу связки, когда начну петь. Безусловно, хорошее питание и хорошее настроение тоже играют важную роль,
- сказала певица.
Иногда бывает, что ночью получается поспать всего несколько часов, а утром мне нужно сразу петь. Если голос слабеет из-за простуды, лучший помощник - ингалятор с физраствором. Он всегда помогает и я беру устройство с собой в поездки на всякий случай. В случае простуды я также ем конфеты Carmolis без сахара. Они сделаны на основе масел, которые своими парами сразу облегчают дыхание, а также помогают голосовым связкам нормально функционировать,
- призналась Таня.
Таня посоветовала лучшее домашнее средство от простуды. «Нарезать чеснок, лимон, мед и имбирь. Высыпаю ингредиенты в большую миску, смешиваю и ем два дня. Это всегда очень хорошо помогает! Запах чеснока - не лучший вариант для дома, но можно кормить им и членов семьи, чтобы этот запах меньше беспокоил окружающих», - улыбнулась она.
В этом сезоне певица примет участие в постановке «Ванемуйне» «Действуй, сестра» по мотивам музыкальной комедии Джозефа Ховарда «Sister act» от Touchstone Pictures.
- сказала Таня Михайлова-Саар.