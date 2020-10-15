Колин Фаррелл изменился до неузнаваемости ради роли злодея в новом «Бэтмене»

В британском Ливерпуле возобновили съёмки нового "Бэтмена", и фанаты уже успели выложить в Сеть кадры с главными героями ленты. В объективы папарацци попали Зои Кравиц в роли Женщины-кошки и Роберт Паттинсон в образе Брюса Уэйна, но больше всего поражает перевоплощение Колина Фаррелла в суперзлодея Пингвина, пишет Лайф.
Узнать голливудского актёра во враге Тёмного рыцаря практически невозможно. У Фаррелла полулысая голова и рябая кожа на лице, а сам он выглядит сильно располневшим. Одет актёр в кожаный тренч, классический костюм в полоску и лавандовую рубашку.
Премьера "Бэтмена" запланирована на 1 октября 2021 года. Ранее съёмкам помешала пандемия CoViD-19.
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