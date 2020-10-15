Колин Фаррелл изменился до неузнаваемости ради роли злодея в новом «Бэтмене»

В британском Ливерпуле возобновили съёмки нового "Бэтмена", и фанаты уже успели выложить в Сеть кадры с главными героями ленты. В объективы папарацци попали Зои Кравиц в роли Женщины-кошки и Роберт Паттинсон в образе Брюса Уэйна, но больше всего поражает перевоплощение Колина Фаррелла в суперзлодея Пингвина, пишет Лайф.