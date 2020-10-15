Стало известно, почему Татьяна Тотьмянина покинула «Ледниковый период»

Фигуристка Татьяна Тотьмянина была вынуждена на время покинуть шоу «Ледниковый период». О причине такого решения девушка рассказала «неравнодушным» подписчикам в Instagram.

В новом сезоне программы Тотьмянина выступала в паре с актером Вячеславом Чепурченко — звездой фильма «Другая кровь». При подготовке третьей программы в тандеме с ним случилось обидное падение и травма фигуристки.

«В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лед с непрофессионалом никогда не знаешь, чем может закончиться тренировка. Увы, два месяца работы, два замечательных эфира и я снова вышла из строя», — посетовала супруга Алексея Ягудина.

Кроме вышесказанного спортсменка заметила, что не унывает и надеется на скорейшее выздоровление и возвращение в проект, ведь «жизнь продолжается». Она поблагодарила за поддержку Илью Авербуха, Александра Файфмана и Екатерину Цанаву и пожелала всем крепкого здоровья.