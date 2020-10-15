Ван Дамм уже 11 лет изменяет жене с любовницей-украинкой

Съемки погонь и перестрелок проходили прямо на парижских улицах. Фотографы запечатлели актера, одетого в коричневую кожаную куртку и в шапку, вместе с другими членами съемочной группы. Сбоку от компании мужчин скромно шла девушка, держа на руках миниатюрную собачку. Несмотря на темные очки, скрывавшие ее глаза, папарацци узнали в ней возлюбленную Ван Дамма Алену Каверину.

Уже 11 лет актер живет с красавицей украинкой, умудряясь при этом сохранять официальных брак с голливудской актрисой Глэдис Португез. Ходили слухи, что Жан-Клод бросил свою украинскую пассию и вернулся в лоно семьи. Но папарационные снимки подтвердили, что они все еще вместе.

То, что на фото именно Алена, нет никаких сомнений. В тот же день, когда ее сняли на съемочной площадке - 12 октября, Каверина сделала несколько кадров для Instagram. Она позирует на фоне парижских достопримечательностей в той же одежде: белом джемпере, белых трикотажных брюках и в черных кроссовках.

Все эти годы Алена скромно держалась в тени и не фотографировалась с Ван Даммом. Что неудивительно: актер по-прежнему сохраняет видимость брака. В соцсетях он то и дело публикует милые семейные снимки с женой и детьми. Только сегодня он поделился кадром, сделанным во время семейного ужина по случаю дня рождения дочки Бьянки. А две недели назад нежно поздравил жену: «С днем рождения, мой ангел-хранитель».

Глэдис сопровождала Ван Дамма год назад на Каннском кинофестивале и позировала рядом с ним на красной дорожке. Алена этого, увы, позволить себе не может. Когда 10 лет назад стало известно о ее романе с Ван Даммом, это дорого обошлось артисту. Глэдис Португез наотрез отказалась разводиться с мужем, а Жану-Клоду пришлось откупиться от жены трехэтажным особняком, расположенным в Калифорнии на берегу океана. Вилла обошлась ему в 6 миллионов долларов. За эти деньги Глэдис закрыла глаза на похождения мужа и сделала вид, что они уладили семейные разногласия, сохранив свой 20-летний брак.

Сегодня Ван Дамм живет на две страны. В США он делает вид, что по-прежнему счастлив в браке. А в Европе он поселился в родной Бельгии и делит дом с Аленой Кавериной.

Алена родом из Кривого Рога. История их отношений началась в 2009 году. Жан-Клод встретил девушку на курорте в Таиланде: они познакомились в ночном клубе. По официальной версии, Алена там отдыхала. По неофициальной - работала стриптизершей. Красавице славянке удалось настолько очаровать голливудскую звезду, что Ван Дамм, не раздумывая, увез ее с собой.

Первые несколько лет Алена не скрывалась от публики и повсюду сопровождала артиста в качестве личной помощницы. Жан-Клод неоднократно приезжал на Украину, чтобы познакомиться с семьей своей возлюбленной. Артист подарил Кавериной две квартиры: одну в Киеве, другую - в Кривом Роге, и ее родители переехали из старенькой «хрущевки» в новое просторное жилье. То, что возлюбленный дочери женат, совсем не расстраивает маму девушки. «Меня не смущает, что Жан-Клод женат. Живут они с дочерью вместе за границей. Он относится к Аленке хорошо. Моя девочка счастлива, и это главное», - рассказывала она еще лет десять назад журналистам.

Все эти годы Алена вела образ жизни, о котором раньше могла только мечтать. Она не работает и живет полностью на обеспечении своего знаменитого бойфренда. Она летает по всему миру, сопровождая Жана-Клода на съемках и публичных мероприятиях (разумеется, негласно). И хотя она не может позировать рядом с ним на красных дорожках, никто не запрещает ей хвастаться в соцсетях снимками, сделанными на борту частного самолета, или демонстрировать обновки, купленные в бутиках Chanel и Dior.