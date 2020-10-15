Привет из прошлого: дочь Глаголевой показала архивный снимок молодой матери

В честь своего дня рождения дочь актрисы Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова опубликовала редкий архивный снимок, который нашла случайно. Анне Нахапетовой исполнилось 42 года, и в этот день она поблагодарила родителей за то, что подарили ей жизнь.

Старшая дочь актрисы и балерина призналась, что ранее не знала о существовании этого фото. На раритетном снимке, который девушка опубликовала в своем микроблоге в Instagram, совсем еще молодая актриса Глаголева — мать Нахапетовой смотрит в кадр. Отец девочки в этот момент держит малышку на руках, придерживая голову рукой, при этом нежно смотря на своего ребенка.

«С огромным удовольствием сегодня делюсь с вами этим чудесным приветом из прошлого и, пользуясь случаем, еще раз хочу сказать этим двум молодым людям спасибо за жизнь», — подписала публикацию именинница.