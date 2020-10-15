Чт, 15.10.2020
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Алла Пугачева стала бабушкой в пятый раз

Алла Пугачева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

У племянника Аллы Пугачевой Владислава непростая судьба. Мужчина довольно долго страдал из-за алкогольной зависимости. Несколько лет назад Примадонна даже забрала у родственника сына, считая, что Владислав не может сам позаботиться о ребенке.

Сам племянник Примадонны лишь после встречи с нынешней супругой Гузель смог справиться с пагубными привычками. Журналистам было известно, что избранница Владислава беременна, а вот сами роды паре удалось скрыть. «Жена Владислава, Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад из-за этого очень переживал, но девочка родилась здоровой. Ее имя родители держат в секрете. Но вроде как, назвали ее тоже Женей», — рассказали в окружении пары.

Также друзья влюбленных подчеркнули, что Гузель и малышка уже давно находятся дома. Сейчас они обе чувствуют себя хорошо. Сам Владислав очень рад рождению ребенка и старается окружить близких заботой.

Напомним, что старшего наследника Владислава тоже зовут Евгений. Мальчик не контактирует с отцом, поскольку сейчас у него новая семья. Ребенок уже шестой год проживает в доме правой руки и водителя Примадонны – Игоря. «Женя очень похож на покойного деда Евгения Борисовича. Алла заботится о нем и обеспечивает абсолютно всем. У мальчика своя комната, много одежды и игрушек, компьютер. Часто бывает на море. Не чувствует себя лишним. Алла берет его с собой на праздники. Знаком со всеми отпрысками богатых и знаменитых друзей артистки. С мамой ему тоже не запрещено общаться, правда, пока по телефону. Благодаря Пугачевой у ребенка появилось главное — детство», — рассказывали ранее «СтарХиту» друзья Примадонны.

Сам Владислав ничего не требует от знаменитой родственницы. Наоборот, он хочет самостоятельно восстановить свою жизнь, разрушенную из-за пагубных привычек. Сейчас племянник Пугачевой живет и работает в Рязанской области

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