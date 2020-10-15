Алла Пугачева стала бабушкой в пятый раз

Также друзья влюбленных подчеркнули, что Гузель и малышка уже давно находятся дома. Сейчас они обе чувствуют себя хорошо. Сам Владислав очень рад рождению ребенка и старается окружить близких заботой.

Напомним, что старшего наследника Владислава тоже зовут Евгений. Мальчик не контактирует с отцом, поскольку сейчас у него новая семья. Ребенок уже шестой год проживает в доме правой руки и водителя Примадонны – Игоря. «Женя очень похож на покойного деда Евгения Борисовича. Алла заботится о нем и обеспечивает абсолютно всем. У мальчика своя комната, много одежды и игрушек, компьютер. Часто бывает на море. Не чувствует себя лишним. Алла берет его с собой на праздники. Знаком со всеми отпрысками богатых и знаменитых друзей артистки. С мамой ему тоже не запрещено общаться, правда, пока по телефону. Благодаря Пугачевой у ребенка появилось главное — детство», — рассказывали ранее «СтарХиту» друзья Примадонны.

Сам Владислав ничего не требует от знаменитой родственницы. Наоборот, он хочет самостоятельно восстановить свою жизнь, разрушенную из-за пагубных привычек. Сейчас племянник Пугачевой живет и работает в Рязанской области