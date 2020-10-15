Заразившуюся коронавирусом звезду 90-х вывезли из секты

Звезду 90-х с двусторонней пневмонией доставили в красноярскую больницу. Перевозили исполнительницу при помощи санавиации, передает Lenta.ru.

В последнее время она проживает в деревне Петропавловка. Три взрослые дочери артистки уехали из общины. Сама Владимирская управляет хором при храме, владеет кафе и продуктовым магазином.

Светлана Владимирская прославилась благодаря хиту «Мальчик мой». За свою карьеру певица успела выпустить четыре альбома, а также один альбом ремиксов и ремейков. В конце 1990-х годов она уехала в Красноярский край, объяснив свое решение усталостью от шоу-бизнеса.