Эстонец в Риге с помощью болгарки снял блокиратор колес и поехал домой

Как рассказал передаче Degpunktā начальник муниципальной полиции Адажи Оскар Фелдманис, блокировочное устройство оборудовано GPS, поэтому его легко проследить.

«Чтобы все произошло оперативнее, связались с ответственным лицом Rīgas satiksme, чтобы смотрели, в каком направлении движется машина. Поняли, что, выехав из Риги, машина повернула в направлении Адажи. Муниципальная полиция встала на краю шоссе, заметила автомобиль с указанными номерами и остановила его. Автомобилем управлял гражданин Эстонии, его попросили показать, нет ли у него такого устройства, что он добровольно и сделал, открыв багажник», – сказал Фелдманис.

ФОТО: Скриншот видео

В багажнике Toyota действительно лежал блокиратор Rīgas satiksme, а рядом с ним устройство, с помощью которого эстонец освободился от помехи, в частности, аккумуляторная болгарка. Мужчина не объяснил полиции, зачем возит его с собой в машине, но отметил, что в тот день ничего не крал.

В ожидании Госполиции эстонец пояснил, что нашел блокиратор колес у своего автомобиля и бросил в багажник, чтобы не загрязнять улицу. 102

Rīgas satiksme утверждает, что водители машин минимум раз в месяц пытаются самостоятельно освободиться от блокиратора колес, но легально это можно сделать лишь одним способом – заплатив штраф.

Насколько велики потери Rīgas satiksme, предприятие точно назвать не смогло, но это точно несколько сотен евро.