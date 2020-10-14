Смотри: полуобнаженная эстонка в трусиках подвергла опасности водителей

Буквально вчера мы писали, что Дарья сняла с себя белье для видео на стоянке Sikupilli в Таллинне. В сентябре Мэри Джейн проделала такой же трюк, сняв одежду в общественном транспорте Таллинна. Целью обеих девушек было выиграть iPhone.

Эту традицию продолжила и Грете-Кармен, которая стала известной благодаря сериалу «Rannamaja». В новом ролике Грете сравнила цифровые и пленочные камеры, а протестировать она их решила посреди шоссе. Ютубер позировала в трусиках и корсете, пока мимо проносились грузовики и автомобили.

ФОТО: Kaader videost/YouTube.com

Потом Грете надела красный спортивный костюм и легла на рельсы для фотосессии. Кстати, оператор отметила, что приближающийся поезд уже был на горизонте. По словам Грете-Кармен, это социально образовательное видео.