Умерла звезда бондианы Маргарет Нолан

На 77-м году жизни умерла британская актриса Маргарет Нолан, сыгравшая в одном из фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде. Информацию о кончине артистки подтвердил Variety ее сын Оскар Дикс. Согласно СМИ, Нолан не стало еще 5 октября, она умерла за несколько недель до своего дня рождения. Причины случившегося не раскрываются.

Первым о трагедии сообщил в соцсетях режиссер Эдгар Райт, который снял актрису в, как оказалось, ее последнем фильме — хорроре «Прошлой ночью в Сохо», премьера которого запланирована на 2021 год.

«С грустью вынужден сообщить, что скончалась великолепная актриса Маргарет Нолан. Она была воплощением все крутого, что было в 1960-е, — подчеркнул постановщик. — Мне довелось поработать с ней в прошлом году, когда она сыграла небольшую роль в «Прошлой ночью в Сохо». Маргарет была такой забавной, «острой» и полной самых удивительных историй. Я счастлив, что познакомился с ней. Искренне ее люблю, мне будет ее очень не хватать».

Маргарет Нолан родилась 29 октября 1943 году в британском Сомерсете, а детство провела в Лондоне. Изначально она работала моделью, добившись определенной известности под псевдонимом Вики Кеннеди, тогда как популярность в качестве актрисы получила в середине 1960-х, когда сыграла в ленте «Вечер трудного дня» с участниками группы The Beatles, а также знаменитом фильме о Джеймсе Бонде «Голдфингер».

В очередной части «бондианы» у артистки была небольшая роль массажистки агента 007 Динк, однако именно она стала одним из главных лиц промо-кампании проекта — в образе «золотой девушки» (полностью покрытая золотой краской и в бикини) она появлялась в рекламе, на постерах и множественной продукции. Впоследствии этот образ стал знаковым для франшизы.

На волне успеха, связанного с сумасшедшей популярностью «Голдфингера», Нолан снялась для журнала Playboy, а также получила роли в фильмах «Три комнаты на Манхэттене», «Великое ограбление поезда в Сент-Триниан» и «Так держать... Ковбой». Впоследствии она сыграла в таких проектах, как «Великий инквизитор», «Никакого секса, пожалуйста, мы британцы», «Чарли был богачом» и «Воздушная каракатица». В середине 80-х актриса решила сделать перерыв в карьере, который растянулся на 25 лет: на экраны она вернулась только в 2011, снявшись в комедии «Сила трех».