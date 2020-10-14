Как живут люди в российском городе, из которого можно без визы ездить в Европу? Уникальное явление!

В 2010 году между Норвегией и Россией было заключено соглашение о приграничной зоне. По нему жители обеих стран, живущие не дальше 30 километров от границы, могут без виз и отметок в паспорте на границе ездить к соседям.

Чтобы получить удостоверение приграничного жителя, достаточно лишь три года прожить в одном из поселков в тридцатикилометровой зоне и заплатить 20 евро за оформление самой бумажки. Правда, жить придется вот в таких условиях:

Центр города, Никель ФОТО: Zen.Yandex.ru

Центр города, Никель ФОТО: Shutterstock

Начнем с того, что климат подойдет далеко не всем. С российской стороны в приграничную тридцатикилометровую зону входит Никель, Заполярный, Печенга и еще несколько более мелких поселков. Находятся они плюс/минус на 69 параллели.

Для людей это значит, что на улицу в шортах и футболке можно выйти не больше нескольких дней в году, а зимой месяца на полтора затянется Полярная ночь, во время которой солнышко показываться из-за горизонта не будет. Но даже холод можно пережить, а вот ужасную экологическую обстановку – уже сложнее...

Те самые трубы и заводы в городе Никель, Россия ФОТО: Shutterstock

В Никеле и Заполярном расположены комбинаты по переработке горной руды с целью добычи никеля. Как следствие, в воздух каждый день из труб этих комбинатов вылетает вся таблица Менделеева и особенно – соединения серы, которые потом осаждаются плотным желтоватым ковром после дождя на земле вокруг поселка.

Так что, переезжать в тридцатикилометровую приграничную зону ради безвизового въезда в Норвегию точно не стоит. Да и в Европу по такому удостоверению приграничного жителя тоже не объездишь: за пределы аналогичной тридцатикилометровой зоны в Норвегии выезжать нельзя.

Один из дворов Никеля ФОТО: Zen.Yandex.ru

С одной стороны, это удобно для людей, у которых родные и друзья живут по ту сторону границы: ездить к ним с 2010 года стало проще. А с другой, врагу не пожелаешь жить в таком климате и в ужасающей экологической обстановке...