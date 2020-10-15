А вы правильно едите суши? Шеф-повар знаменитого ресторана в этом сомневается

Пришло время узнать, как можно получить от японского блюда максимальное удовольствие.

Итак, перед вами набор суши. Вы берете палочки, обхватываете суши и окунаете в соевый соус. Как правило – опускаете их на дно пиалы. Это первая ошибка. По словам Элени Манусу, в соус нужно окунать исключительно рыбу, а не рис. Так ее вкус лучше раскрывается.

Второе заблуждение касается процесса отправки суши в рот. На это тоже обращайте внимание. Оказывается, суши должны лежать рыбой на языке и никак иначе.