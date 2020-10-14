Ср, 14.10.2020
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Опрос Lux Express: петербуржцы поддержали идею о «туристическом пузыре» России с Финляндией

Санкт-Петербург

ФОТО: Shutterstock

Большая часть петербуржцев хотят путешествовать посредством «туристического пузыря». 17 процентов опрошенных предпочитают остаться на родине (в России - Прим.ред) и не рисковать здоровьем даже в таких своеобразных путешествиях.

В соцсетях более 80 процентов петербургских туристов не отказались бы путешествовать в «туристическом пузыре», который свяжет Россию в том числе и со странами Прибалтики. Опрос провел во «ВКонтакте» автобусный перевозчик Lux Express Group, пишет Nevnov.ru.

17 процентов опрошенных предпочитают остаться на родине и не рисковать здоровьем даже в таких своеобразных путешествиях. Они предложили отложить идею до лучших времен, когда ограничения будут снимать.

«Туристический пузырь» разработали в период пандемии, это безопасная альтернатива передвижения для путешественников. Сначала концепция начала работать в трех странах Прибалтики, а реализовали ее в мае 2020 года. Чуть позже к «туристическому пузырю» присоединились Польша и Финляндия. Но сейчас ситуация вновь ухудшилась... 

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