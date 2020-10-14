Как полицейский, убивший свою девушку трансгендера в Сибири, создавал в соцсетях образ нежного парня

Новосибирскую область потрясло пугающее происшествие. Неподалёку от посёлка Бурмистрово нашли труп 24-летней девушки-трансгендера Виктории Б. По подозрению в расправе задержали 20-летнего полицейского Дениса К.. Предварительно, раньше он встречался со своей жертвой, но романтические отношения обернулись убийством на почве ревности. Парень жестоко избил и задушил экс-возлюбленную, сообщает Life.ru.
При этом в соцсетях парень создавал сугубо положительный образ. Он увлекался спортом и призывал к этому других, размещал посты о хороших поступках полицейских. Умилялся записи о помощи старушке, участвовал в акциях по озеленению города и сбору мусора. А ещё Денис делился нежными фото с маленькими племянниками и трогательно признавался в любви своей семье.
Из поста в соцсетях Дениса К.:
Как бы я хотел торопиться домой после работы. Домой, где меня ждут, где буду рассказывать, как прошёл мой день и как дела на работе. А по вечерам сидеть за телевизором и обсуждать передачи. На выходных готовить вкусняшки, чтобы потом всем вместе за одним столом пить чай и общаться. Как же мне всего этого не хватает. Чем старше становишься, тем сильнее ощущаешь цену маминых слёз и папиных слов!!! Хочу признаться в любви своей семье.
Свою жертву Денис тоже познакомил с семьёй, отвезя в родное Бурмистрово. Однако была у парня и другая сторона, о которой рассказала подруга погибшей Алина. «Он психически больной человек, я не знаю, как его взяли в полицию», — приводит её слова NGS.ru. Виктория часто жаловалась ей на тяжёлые отношения с избранником. Он ревновал её к бывшему и иногда избивал до такого состояния, что та теряла сознание. А когда приходила в себя, Денис стоял над ней и плакал.
После жуткой расправы парень сам объявил девушку в розыск и отрезал жертве палец, чтобы с её телефона вести переписку, которая поможет запутать следствие. Так, от имени Виктории он ругал её якобы опасного экс-бойфренда и хвалил себя, называя скромным и добрым. Однако выйти сухим из воды ему не удалось. Дениса задержали, он признал свою вину.