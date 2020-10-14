Певица Карди Би случайно «слила» в соцсеть свое интимное фото

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би по ошибке опубликовала в Instagram обнаженное фото. Пикантный снимок крупным планом показал грудь артистки. Фото мгновенно разлетелось по Сети.

Это произошло случайно. Скорее всего, это случилось после слишком бурного празднования ее дня рождения. 11 октября Карди исполнилось 28 лет. Хотя звезда быстро исправила оплошность, подписчики успели сохранить фото, так что теперь она доступно всем.

Instagram @iamcardib

Прокол Карди Би стали активно обсуждать в соцсетях и на сайтах про знаменитостей. Таким образом, она повторила судьбу «капитана Америки» Криса Эванса. Несколько недель назад актер тоже случайно показал в сторис снимок своего мужского достоинства.

Поначалу певица пришла в отчаяние. Она недавно подала документы на развод и официально свободна, но у нее есть маленькая дочь, которой скоро исполнится два года. «Боже, почему ты создал меня такой тупой и отсталой? Почему? Почему? Почему?» — сказала она на аудио в своем блоге в Twitter.

Но знаменитость быстро пришла в себя. Она всегда любила откровенные наряды, так что в сети ее фигуру обсуждали многие. Кроме того, есть целые подборки снимков, где можно увидеть ее почти без одежды или обнаженной. Так что она сообщила фанатам, что переживать по поводу случившегося не будет.

Поклонники поддержали решение любимицы. Они даже запустили в сети флешмоб #BoobsOutForCardi. Его участники также публикуют в открытом доступе снимки обнаженной груди.