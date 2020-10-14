«Я создаю жизнь мечты»: любовница Телегина совершила с хоккеистом полет на воздушном шаре

Добавим, что официально Иван Телегин и его жена певица Пелагея еще не разведены. Бракоразводный процесс у них в самом разгаре. Около года назад яркая исполнительница заявила, что они не живут с мужем вместе. При этом сейчас адвокаты звезд, то и дело кидают друг в друга взаимные упреки. Представитель спортсмена, например, уверяет, что Пелагея не дает хоккеисту видеться с их общей дочкой Таисией.