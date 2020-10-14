Беды алкотуризма: закрытие границ с Эстонией заставило Финляндию протрезветь

Продажи алкоголя в Финляндии значительно выросли c начала года. Внутренняя торговля начала расти весной на фоне закрытых из-за пандемии коронавируса границ, в частности – с Эстонией.

В период с января по сентябрь продажи алкоголя в сети финской государственной монополии Alko выросли более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре этого года объем продаж и вовсе увеличился на 15,5% по сравнению с сентябрем 2019 года. В прошлом месяце Alko посетило почти на 9% больше клиентов, чем годом ранее.

При этом жители Финляндии в целом сократили употребление спиртных напитков. За время первой волны эпидемии COVID-19 в апреле-июне потребление алкоголя в стране снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика потребления спиртного в стране складывается из двух показателей: собственных продаж внутри страны и более дешевой продукции, привозимой путешественниками из-за рубежа, к примеру, из Эстонии, где акцизы ниже. Однако из-за закрытия границ и запрета туризма финнам приходилось покупать алкоголь только внутри страны.

Как отметили в финском Ведомстве здравоохранения и социального развития THL, исходя из данных статистики продаж алкоголя, больше всего эпидемия повлияла на то, где жители Финляндии приобретают спиртное. Вместо ресторанов и заграницы финны теперь покупают крепкие напитки в Alko и продовольственных магазинах.

До пандемии финны всегда активно закупали в Эстонии крепкие спиртные напитки из-за более выгодгых по сравнению с Финляндией цен. Ставки акцизного налога на алкоголь там всегда были очень высоки по меркам Европы и в несколько раз превышали уровень в странах Прибалтики.