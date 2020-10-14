Письмо читательницы: мужчины нужны мне только для удовольствия, с парочкой уже был секс, но всё не то...

«Почти год назад рассталась со своим спутником жизни. С ним было все прекрасно: и любовь, и секс, и уважение, и забота. Пока в нашу жизнь не ворвались наркотики... Между мною и ими он выбрал их (хотя, конечно, всегда уверял в обратном). Несколько месяцев после разрыва я приходила в себя. А потом вдруг стала понимать, что я больше не хочу отношений. Я – молодая, здоровая, красивая девушка, и мне для здоровья нужен секс. Ничего больше к мужчинам не испытываю. Да, до сих пор есть чувства к своему бывшему. Но встречаться с ним смысла не вижу, он свой выбор сделал. Подруги регулярно знакомят меня с парнями, но все не то. У того нос кривой, а у того зубы некрасивые. Тот глупый, а тот слишком много говорит, а этот слишком красив до тошноты, а этот богат, и поэтому слишком много понтов. С кем-то сразу не иду на сближение, но были и те, с кем переспала один-два раза, потому что хотела секса, но отношения развивать не стала. Становлюсь жутко нервной и самой стыдно, что просто использую мужчин для секса. Что со мной не так? Может, обратиться к психологу?» - спрашивает Лера.