«На щеке появилась странная родинка»: знакомые парализованного певца рассказали об онкологии

66-летний Борис Моисеев оказался в затруднительной ситуации, и по словам знакомых, он очень сильно нуждается в помощи и поддержке. Некоторые знакомые певца утверждают, что после перенесенного инсульта артист стал чувствовать себя еще хуже. У него перестало хватать денег даже на элементарные повседневные вещи.

Один из знакомых Моисеева также сообщил, что у певца с большой вероятностью может быть онкология, так как ранее у него появлялась странная родинка на щеке, которой ранее не было.

О состоянии артиста подытожили: «Одно понятно: если бы Моисеев был в более-менее сносном состоянии, он бы продолжал появляться на людях. Потому как без внимания публики он – гениальный артист – жить никогда не мог».

Также ранее мы сообщали, что бывший продюсер Бориса Моисеева Евгений Фридлянд поделился, что состояние певца ухудшается с каждым днем. И свою роль сыграло запоздалое лечение, так артист продолжал работать, даже когда ему было совсем плохо.