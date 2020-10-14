Э-государство Эстония в будущем загнется из-за э-отходов: объявлен план предотвращения катастрофы

В Эстонии собирается 10 000 тонн э-отходов в год, из которых 5000 тонн собирается через станции отходов и пункты приема (см. kuhuviia.ee) и подавляющее большинство из возникающих при их переработке материалов идет во вторичное использование.

Примерно 50% (5000 тонн в год) отходов электроники движется в Эстонии по другим путям и о вторичном использовании материалов из этих отходов производители подтверждения дать не могут.

Маргус Ветса : «Если в прошлом году мы воздвигли в городке Теллискиви э-маяк, который символизировал объем возникающих в течение одного дня в Эстонии отходов электроники, то опираясь на только что появившееся исследование по смешанным отходам можно утверждать, что люди в год выбрасывают в мусорные контейнеры примерно 2500 тонн э-отходов, что равняется 100 таким э-маякам».

В связи с этим одной из ключевых тем становится просвещение широкой общественности и молодежи. Э-отходы это наиболее стремительно растущий вид отходов в мире и за десять лет их объем увеличится до 9 кг на человека в год. Нынешняя молодежь может повлиять на то, в какой среде они и их дети в будущем будут жить. С нас самих начинается все – как путь к более экологичной Эстонии, так и к лучшему самому себе.

Международный день электрических отходов и отходов электроники – 14 октября - e-Waste Day инициирован для того, чтобы развивать вторичное использование электрических и электронных устройств во всем мире.

В Эстонии член WEEE Forum EES-Ringlus запускает месячную информационную кампанию, призывая людей воспользоваться средой kuhuviia.ee с целью найти себе ближайшее место для сдачи э-отходов.

WEEE Forum, расположенное в Брюсселе (основано в 2002 году) международное некоммерческое объединение, в которое входит 36 некоммерческих организаций ответственности производителя. Эти организации ответственности производителя находятся в Европе, Австралии и Северной Америке, являясь самой большой организацией среди себе подобных.

EES-Ringlus работает с 2005 года и создана производителями электрических и электронных устройств с целью исполнения возложенных на них обязанностей ответственности производителя. Организация объединяет 147 производителей.

Дополнительная информация:

Маргус Ветса, член правления организации ответственности производителя НКО EES-Ringlus Тел: 5066 100, э-почта: info@eesringlus.ee

http://ringlus.info/

www.kuhuviia.ee

https://www.facebook.com/kuhuviia/

www.ekogaisma.ee

www.eesringlus.ee

www.weee-forum.org