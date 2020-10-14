Э-государство Эстония в будущем загнется из-за э-отходов: объявлен план предотвращения катастрофы

14 октября отмечается международный день отходов электроники. В Эстонии день э-отходов отмечается направленной на молодежь кампанией в социальных сетях «Будущее началось вчера».
Цель кампании заключается в том, чтобы просвещать молодежь в вопросах проблем, связанных с отходами электроники в Эстонии и мире и правильно обходиться с бесполезной электроникой. Кампания призывает молодежь в возрасте от 16 до 26 лет замечать застоявшиеся э-отходы и приносить их на станции отходов, где их переработка происходит в соответствии с правилами. В соревновании можно принять участие, оставляя в социальных сетях фотографии того, как отходы электроники доставляются на станцию отходов или же просто делясь информацией об этом с другими. Молодые люди могут зарегистрировать команду или индивидуально (на странице). Все участники примут участие в розыгрыше экологичных призов.
Считается, что в 2019 году по всей планете возникло 53,6 миллионов тонн э-отходов и эта цифра постоянно растет. По существующим прогнозам этот показатель к 2030 году достигнет 75 миллионов тонн, что составляет 9кг на каждого человека в мире.В э-отходах содержатся ценные материалы, что способствует их нелегальной утилизации. Например, стоимость возникшего в 2019 году на планете Земля и содержащегося в э-отходах сырья составила около 51 миллиардов евро.
Менее чем 18% из мировых э-отходов были в прошлом году официально задокументированы, как взятые во вторичный оборот, остальное либо вывезли на свалки, сожгли, или незаконно продали и переработали не в соответствии со стандартами. Результат этого – выпадение ценных и опасных видов сырья из цепочки поставок, что в свою очередь вызывает серьезные проблемы для здоровья, окружающей среды и общественные проблемы.
«В связи с этим мы и призываем молодежь более сознательно обходиться с э-отходами, так как они и есть те, кто позднее должны будут жить в этой среде. Проблема в том, что при растущем использовании электронных устройств очень большая часть э-отходов утилизируется незаконно. Объявления в стиле «вывезем твою бытовую технику бесплатно» могли бы насторожить потребителей, так как именно последние сами отвечают за передачу своей ненужной техники в правильные руки»,- сказал Ветса.
Ветса понимает стремление людей идти по более простому и дешевому пути наименьшего сопротивления, но подчеркивает, что все это происходит за счет нашего будущего. «Конечно, это легче, когда кто-то предлагает, что приедет и бесплатно вывезет твои устройства. Но существует опасность, что твое устройство не будет вывезено на станцию отходов, а куда-то в соседний гараж, где устройство будет далеко не самым безопасным способом разобрано и опасные материалы и вещества попадут в окружающую среду. Если такая деятельность не прекратится, то в будущем серьезно пострадает качество жизни как нас, так и наших детей».
Примерно 50% (5000 тонн в год) отходов электроники движется в Эстонии по другим путям и о вторичном использовании материалов из этих отходов производители подтверждения дать не могут.
Маргус Ветса: «Если в прошлом году мы воздвигли в городке Теллискиви э-маяк, который символизировал объем возникающих в течение одного дня в Эстонии отходов электроники, то опираясь на только что появившееся исследование по смешанным отходам можно утверждать, что люди в год выбрасывают в мусорные контейнеры примерно 2500 тонн э-отходов, что равняется 100 таким э-маякам».
В связи с этим одной из ключевых тем становится просвещение широкой общественности и молодежи. Э-отходы это наиболее стремительно растущий вид отходов в мире и за десять лет их объем увеличится до 9 кг на человека в год. Нынешняя молодежь может повлиять на то, в какой среде они и их дети в будущем будут жить. С нас самих начинается все – как путь к более экологичной Эстонии, так и к лучшему самому себе.
Международный день электрических отходов и отходов электроники – 14 октября - e-Waste Day инициирован для того, чтобы развивать вторичное использование электрических и электронных устройств во всем мире.
В Эстонии член WEEE Forum EES-Ringlus запускает месячную информационную кампанию, призывая людей воспользоваться средой kuhuviia.ee с целью найти себе ближайшее место для сдачи э-отходов.
WEEE Forum, расположенное в Брюсселе (основано в 2002 году) международное некоммерческое объединение, в которое входит 36 некоммерческих организаций ответственности производителя. Эти организации ответственности производителя находятся в Европе, Австралии и Северной Америке, являясь самой большой организацией среди себе подобных.
EES-Ringlus работает с 2005 года и создана производителями электрических и электронных устройств с целью исполнения возложенных на них обязанностей ответственности производителя. Организация объединяет 147 производителей.
Дополнительная информация:
Маргус Ветса, член правления организации ответственности производителя НКО EES-Ringlus Тел: 5066 100, э-почта: info@eesringlus.ee
http://ringlus.info/
www.kuhuviia.ee
https://www.facebook.com/kuhuviia/
www.ekogaisma.ee
www.eesringlus.ee
www.weee-forum.org