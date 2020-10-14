Наряды за 4000 евро для Рианны и Леди Гага: как эстонская девушка стала дизайнером для суперзвезд

Через неделю будет объявлен победитель самой престижной модной премии Эстонии - Kuldnõel или по-русски Золотая Игла. Номинантка на премию Роберта Эйнер пришла на передачу Duubel и дала интервью. Давайте узнаем, что он считает своим самым большим достижением.
У Роберты Эйнер выдающаяся история успеха. У Роберты Эйнер выдающаяся история успеха. За короткое время девушка смогла пройти большой путь.
Ее одежду носят несколько звезд, которые либо обращаются к ней через стилистов, либо пишут ей напрямую в Instagram.
Эйнер признает, что со временем ей мечты расширились, и премия Золотой Игла особенно важна для нее. «Я очень упрямая и точно знаю, чего хочу. Знаменитые люди, носящие ваши творения, развивают бренд, но продажи идут от других вещей», - добавила она.
Девушка описывает свои работы как творческие и преувеличенные. «Когда я создаю одежду, я думаю о себе, своих подругах. Моим клиентам от 14 до 60 лет».
Если бы Эйнер могла выбрать одну знаменитость, для которой она хотел бы работать, это была бы Мишель Обама.
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