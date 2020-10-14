Ср, 14.10.2020
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Эстонская инстадива о расставании с возлюбленным: дайте нам двигаться дальше

Лиза Линд и Стефан Ярв год назад в клубе Privé.

ФОТО: Maksim Toome

Путешественница, визажист и Instagram-блогер из Эстонии Лиза Линд старается держать свою личную жизнь в секрете, но в последней публикации в своем блоге она разоткровенничалась и рассказала, что рассталась с возлюбленным.

Лиза призналась, что несмотря на то, что старается держать в секрете от подписчиков и фанатов свои отношения и семью, с последним возлюбленным она сделала исключение.

Я сама так решила и поэтому не могу винить никого, кроме самой себя,

- написала Линд.

Отношения со Стефаном для Лизы точно были особенными, ведь они оба делились в Сети совместными снимками, некоторые из которых до сих пор можно увидеть на их страницах.

Можно было бы избежать многих неприятностей, если бы мы не показывал наши отношения в Сети,

- сожалеет теперь Линд.

Последние совместные снимки пары опубликованы более месяца назад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Здезда Instagram объяснила, что оказалась в неловкой ситуации, потому что подписчики всегда спрашивают о ее бывшем возлюбленном.

Это как сыпать соль на рану, поэтому прошу вас оставить все мнения и советы при себе и дать нам двигаться дальше,

- попросила она своих поклонников.

Лиза не рассказала о причинах расставания, но дала небольшой намек:

Если вы сейчас тоже переживаете утрату, помните, что вы заслуживаете любви, уважения, доброты и верности, а если человек этого не видит - он вам не подходит.

Лиза Линд также отметила, что все делают ошибки.

Инстадива также назвала это самым неудобным постом, который она когда-либо делала в социальных сетях.

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