Эстонская инстадива о расставании с возлюбленным: дайте нам двигаться дальше

Лиза призналась, что несмотря на то, что старается держать в секрете от подписчиков и фанатов свои отношения и семью, с последним возлюбленным она сделала исключение.

Я сама так решила и поэтому не могу винить никого, кроме самой себя, 3

- написала Линд.

Отношения со Стефаном для Лизы точно были особенными, ведь они оба делились в Сети совместными снимками, некоторые из которых до сих пор можно увидеть на их страницах.

Можно было бы избежать многих неприятностей, если бы мы не показывал наши отношения в Сети, 3

- сожалеет теперь Линд.

Последние совместные снимки пары опубликованы более месяца назад.

Здезда Instagram объяснила, что оказалась в неловкой ситуации, потому что подписчики всегда спрашивают о ее бывшем возлюбленном.

Это как сыпать соль на рану, поэтому прошу вас оставить все мнения и советы при себе и дать нам двигаться дальше, 3

- попросила она своих поклонников.

Лиза не рассказала о причинах расставания, но дала небольшой намек:

Если вы сейчас тоже переживаете утрату, помните, что вы заслуживаете любви, уважения, доброты и верности, а если человек этого не видит - он вам не подходит. 3

Лиза Линд также отметила, что все делают ошибки.