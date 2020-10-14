Эстонская инстадива о расставании с возлюбленным: дайте нам двигаться дальше

Путешественница, визажист и Instagram-блогер из Эстонии Лиза Линд старается держать свою личную жизнь в секрете, но в последней публикации в своем блоге она разоткровенничалась и рассказала, что рассталась с возлюбленным.
Лиза призналась, что несмотря на то, что старается держать в секрете от подписчиков и фанатов свои отношения и семью, с последним возлюбленным она сделала исключение.
Я сама так решила и поэтому не могу винить никого, кроме самой себя,
- написала Линд.
Отношения со Стефаном для Лизы точно были особенными, ведь они оба делились в Сети совместными снимками, некоторые из которых до сих пор можно увидеть на их страницах.
Можно было бы избежать многих неприятностей, если бы мы не показывал наши отношения в Сети,
- сожалеет теперь Линд.
Последние совместные снимки пары опубликованы более месяца назад.
Здезда Instagram объяснила, что оказалась в неловкой ситуации, потому что подписчики всегда спрашивают о ее бывшем возлюбленном.
Это как сыпать соль на рану, поэтому прошу вас оставить все мнения и советы при себе и дать нам двигаться дальше,
- попросила она своих поклонников.
Лиза не рассказала о причинах расставания, но дала небольшой намек:
Если вы сейчас тоже переживаете утрату, помните, что вы заслуживаете любви, уважения, доброты и верности, а если человек этого не видит - он вам не подходит.
Лиза Линд также отметила, что все делают ошибки.
Инстадива также назвала это самым неудобным постом, который она когда-либо делала в социальных сетях.