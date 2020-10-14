Солистка Little Big снялась обнаженной и взорвала Сеть

На снимке 29-летняя Таюрская позирует только в белом корсете и белых ботфортах на высоких каблуках. Обнаженную грудь девушка прикрывает одной рукой, другой касается своего бедра.

Комментаторы разделились на две категории: одним пришелся по душе образ девушки, другие считают, что во внешности певицы нет ничего особенного, а фотография выглядит слишком вульгарно. На некоторые негативные комментарии певица даже отреагировала. Так, на призыв похудеть, Софья написала, что это «вечный процесс», а на мнение подписчиков, что образ вульгарный, Таюрская написала, что «каждому свое».