Ср, 14.10.2020
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Солистка Little Big снялась обнаженной и взорвала Сеть

Соня Таюрская

ФОТО: Instagram

29-летняя Софья Таюрская в очередной раз подкинула злопыхателям тему для нападок, пишет Пятый канал.

Солистка популярной группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram откровенный снимок и получила неоднозначные комментарии.

На снимке 29-летняя Таюрская позирует только в белом корсете и белых ботфортах на высоких каблуках. Обнаженную грудь девушка прикрывает одной рукой, другой касается своего бедра.

«Люблю эту фотку», — подписала пост Софья.

Instagram @sonyatayurskaya; @saharnaya

Комментаторы разделились на две категории: одним пришелся по душе образ девушки, другие считают, что во внешности певицы нет ничего особенного, а фотография выглядит слишком вульгарно. На некоторые негативные комментарии певица даже отреагировала. Так, на призыв похудеть, Софья написала, что это «вечный процесс», а на мнение подписчиков, что образ вульгарный, Таюрская написала, что «каждому свое».

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