Медик назвала болезни, о которых предупреждают холодные ноги

Медик посоветовала пройти медицинское обследование, если данный недуг не связан с такими обстоятельствами, как купание в холодной воде или пребывание на морозе: «Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек».

Для профилактики эксперт порекомендовала подбирать правильную одежду и обувь: «Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном».