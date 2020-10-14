Сегодня начинается самый опасный период года: рекомендации астрологов каждому знаку Зодиака

Меркурий входит в список самых опасных ретроградных планет, ведь его влияние на нашу жизнь сильное и ощутимое. Любые изменения в его поведении приводят к серьезным переменам.

Негативное влияние ретроградного Меркурия

Начиная с 14 октября людям гораздо сложнее будет находить общий язык. Это значит, что новые знакомства пойдут не по плану и не принесут желаемого результата. Людям будет больше нравиться одиночество. Можно знакомиться в социальных сетях, но до 3 ноября не предлагать встречи в реальной жизни.

Может быть много ссор с родственниками и друзьями, а также с неизвестными вам людьми. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не гнуть свою линию, а стремиться к компромиссам.

В финансовой сфере проблем будет не меньше, ведь Меркурий ведает информационными и финансовыми потоками. Обучение будет затруднено, получение знаний может не приносить плодов. На работе может начаться период хаоса и неразберихи.

С 14 октября по 3 ноября астрологи настоятельно советуют не совершать дорогостоящих покупок, не начинать новых дел. Любые риски могут обернуться финансовым крахом либо большой потерей времени, а время и деньги, как известно, неразрывно связаны.

Положительное влияние ретроградного Меркурия

В ретроградном движении Меркурия можно найти и плюсы. Как было сказано выше, эта планета заставляет людей закрываться друг от друга и стремиться к одиночеству. Это будет хорошей новостью не только для интровертов.

Многие из нас боятся периода ретроградного Меркурия, поскольку тогда возрастает вероятность катаклизмов, глобальных перемен в личной и общественной жизни. Срыв планов, отмена поездок, сбой в работе технических приборов, отсрочка важных событий – все эти неурядицы случаются в период ретроградного Меркурия намного чаще, чем в остальные даты. Однако, есть и положительные моменты влияния ретроградного Меркурия. Планета как бы побуждает людей внезапно вернуться к незавершенным делам, закончить начатое и перестать откладывать все на потом или на завтра.

Ретроградность Меркурия касается всех знаков Зодиака. Но больше всего это явление «задевает» Дев и Близнецов.

Советы астрологов

Что необходимо обязательно сделать в ретроградный Меркурий

Отдать долги. Избавьтесь от материального груза и постарайтесь вернуть деньги тем, у кого одолжили.

Навести порядок. В доме, на рабочем столе, в документах. Переберите гардероб и избавьтесь от вещей, которые уже не в моде.

Пересмотреть свои контакты. Здесь необходимо уточнить. В период ретроградного Меркурия стоит сосредоточится на своих отношениях с людьми. Избавьтесь от общения, которое вас тяготит. Также возобновите прерванные связи, если чувствуете в этом необходимость.

Занятие творчеством или любимым хобби. Уделяйте внимание тому, что вас успокаивает, вдохновляет и наполняет. И период ретроградного Меркурия пройдет незаметно. А возможно, даже откроет новые возможности для перемен к лучшему.