Сегодня начинается самый опасный период года: рекомендации астрологов каждому знаку Зодиака

14 октября начинается период ретроградного Меркурия. Он продлится до 3 ноября. Это будет недолгий, но весьма опасный период. Астрологи рассказали о том, чем может быть опасно обратное движение Меркурия.
Меркурий входит в список самых опасных ретроградных планет, ведь его влияние на нашу жизнь сильное и ощутимое. Любые изменения в его поведении приводят к серьезным переменам.
Негативное влияние ретроградного Меркурия
Начиная с 14 октября людям гораздо сложнее будет находить общий язык. Это значит, что новые знакомства пойдут не по плану и не принесут желаемого результата. Людям будет больше нравиться одиночество. Можно знакомиться в социальных сетях, но до 3 ноября не предлагать встречи в реальной жизни.
Может быть много ссор с родственниками и друзьями, а также с неизвестными вам людьми. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не гнуть свою линию, а стремиться к компромиссам.
В финансовой сфере проблем будет не меньше, ведь Меркурий ведает информационными и финансовыми потоками. Обучение будет затруднено, получение знаний может не приносить плодов. На работе может начаться период хаоса и неразберихи.
В ретроградном движении Меркурия можно найти и плюсы. Как было сказано выше, эта планета заставляет людей закрываться друг от друга и стремиться к одиночеству. Это будет хорошей новостью не только для интровертов.
Многие из нас боятся периода ретроградного Меркурия, поскольку тогда возрастает вероятность катаклизмов, глобальных перемен в личной и общественной жизни. Срыв планов, отмена поездок, сбой в работе технических приборов, отсрочка важных событий – все эти неурядицы случаются в период ретроградного Меркурия намного чаще, чем в остальные даты. Однако, есть и положительные моменты влияния ретроградного Меркурия. Планета как бы побуждает людей внезапно вернуться к незавершенным делам, закончить начатое и перестать откладывать все на потом или на завтра.
Ретроградность Меркурия касается всех знаков Зодиака. Но больше всего это явление «задевает» Дев и Близнецов.
Советы астрологов
Что необходимо обязательно сделать в ретроградный Меркурий
Отдать долги. Избавьтесь от материального груза и постарайтесь вернуть деньги тем, у кого одолжили.
Навести порядок. В доме, на рабочем столе, в документах. Переберите гардероб и избавьтесь от вещей, которые уже не в моде.
Пересмотреть свои контакты. Здесь необходимо уточнить. В период ретроградного Меркурия стоит сосредоточится на своих отношениях с людьми. Избавьтесь от общения, которое вас тяготит. Также возобновите прерванные связи, если чувствуете в этом необходимость.
Занятие творчеством или любимым хобби. Уделяйте внимание тому, что вас успокаивает, вдохновляет и наполняет. И период ретроградного Меркурия пройдет незаметно. А возможно, даже откроет новые возможности для перемен к лучшему.
Астрологи не рекомендуют начинать новые дела и проекты. Также в этот период не желательно устраиваться на работу, приступать к новым обязанностям и полномочиям, подписывать важные документы и договора.
Также откажитесь от следующих дел в ретроградный Меркурий:
нельзя оформлять кредиты и займы;
назначать медицинские операции (только неотложные);
переезжать на новое место жительства или в новый офис;
отправляться в далекие путешествия;
оформлять договора купли-продажи недвижимости, машины и т.д.;
начинать новые проекты и реализацию бизнес-планов;
назначать свадьбу;
покупать мебель и бытовую технику.
Также старайтесь не сближаться во время ретроградного Меркурия с малоизвестными вам людьми, не доверяйте им свои секреты. Не посвящайте в свои планы тех, кому не доверяете. Также откажитесь от спонтанных покупок, деловых собеседований и поиска новой работы.
Пять знаков Зодиака, которым нужно быть особенно осторожными
Близнецы
Может возникнуть ощущение, что Близнецы резко забыли русский язык и говорят с людьми на каком-то сказочном диалекте. Ты в полной мере прочувствуешь, что значит, когда тебя неправильно поняли. И ты правильно понимаешь, что это не принесет ничего хорошего: чревато как проблемами на работе, так и в личных отношениях. Поэтому побольше помалкивай, много слушай, но ничего не принимай на свой счет. Отношения будешь выяснять уже в ноябре, советует aut-aut.ru.
Рак
А вот твоя любовь к молчанию и всяческому избеганию выяснений отношений, наоборот, может сыграть злую шутку. Это не значит, что стоит бросаться на амбразуру и срочно вскрывать все проблемы. Но если ты видишь, что явно назрела проблема, какой-то конфликт, используй это время, чтобы мягко выяснить, что случилось и поразмыслить, как ты можешь это исправить. В ноябре думать уже будет поздно.
Раки, которые давно переживают, что они одиноки, тоже стоит хорошенько подумать «над своим поведением».
Дева
Девам ретро-Меркурий принесет множество неприятных моментов. А они ведь любят, чтобы все было так, как они считают правильным… Не принимай никаких важных решений, не делай выводов ни о чем. И тем более избегай садиться на своего любимого конька — критиковать и поучать окружающих. по возможности плыви по течению.
Скорпион
Скорпионам важно помнить, что Меркурий в их знаке «ретроградит», а значит, все его негативные влияния на них в первую очередь и сказываются. Любой ценой избегай споров, конфликтов. Помни: все, что ты скажешь, не просто может, а обязательно будет использовано против тебя. Не заключай договоров, не вкладывай финансы и не строй глобальных планов на будущее. Лучше займись своим здоровьем, внешним видом. Вспомни, что давно хотелось в себе поправить.
Водолей
Водолеям ретро-Меркурий хочет дать «волшебный пенедель» в карьере. А это значит, что у них может очень круто измениться их статус. Как в лучшую, так и в худшую сторону. Астрологи предупреждают: до 3 ноября не подписывай ничего. Будь то кажущиеся очень выгодными контракты или заявления об уходе. Все свои карьерные планы и изменения, даже если они кажутся тебе очень разумными, спускай сейчас на тормозах.
Остальные знаки Зодиака могут расслабиться и не воспринимать серьезно ничего, что происходит в это время. Просто живите спокойно и, как говорится, не отсвечивайте.