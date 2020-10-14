Гороскоп на 14 октября: Овны с удовольствием погрузятся в чтение, а Весам захочется уединения

День обещает быть тяжелым для всех представителей знаков Зодиака. Однако готовность к трудностям поможет сгладить все проблемы. Постарайтесь не отчаиваться, поскольку звезды всегда благоприятно реагируют на положительный настрой.
Овен
День располагает к легкому восприятию информации и обучению, так что почитайте познавательную литературу.
Телец,
Близнецы
На вас свалятся неожиданные проблемы родственников, которые вам придется решать. Но вы справитесь, обнадеживает «Сегодня».
Рак
Лев
День будет наполнен полезными встречами и общением – вы узнаете много нового об известных вам людях.
Дева
Вы сами вольны распоряжаться своим временем. Важно правильно распланировать все дела на этот день.
В этот день любое общение утомляет, по возможности лучше провести время уединенно, вдали от суеты и проблем.
Скорпион
Хороший день для новых приобретений. Вам не стоит экономить на качестве – такая вещь прослужит долго.
Стрелец
Вас поглотит лень и нежелание чем-либо заниматься – придется делать над собой усилие, чтобы избежать неприятностей.
Козерог
Звезды советуют в этот день, если есть возможность, отложить запланированные дела и посвятить время здоровью.
Водолей
Все споры разрешатся и без вас, а вы можете наблюдать за развитием отношений со стороны, не принимая участия.
Рыбы
Обновления в этот день пойдут на пользу вашему бизнесу, а перестановка добавит свободного пространства.