Гороскоп на 14 октября: Овны с удовольствием погрузятся в чтение, а Весам захочется уединения

Овен

День располагает к легкому восприятию информации и обучению, так что почитайте познавательную литературу.

Телец,

Будьте аккуратнее, используя бытовую технику или садясь за руль автомобиля: день может быть травмоопасным.

Близнецы

На вас свалятся неожиданные проблемы родственников, которые вам придется решать. Но вы справитесь, обнадеживает «Сегодня».

Рак

Звезды советуют подавить в себе вспышку ревности, лучше попробуйте поговорить с партнером по душам.

Лев

День будет наполнен полезными встречами и общением – вы узнаете много нового об известных вам людях.

Дева

Вы сами вольны распоряжаться своим временем. Важно правильно распланировать все дела на этот день.

Весы

В этот день любое общение утомляет, по возможности лучше провести время уединенно, вдали от суеты и проблем.

Скорпион

Хороший день для новых приобретений. Вам не стоит экономить на качестве – такая вещь прослужит долго.

Стрелец

Вас поглотит лень и нежелание чем-либо заниматься – придется делать над собой усилие, чтобы избежать неприятностей.

Козерог

Звезды советуют в этот день, если есть возможность, отложить запланированные дела и посвятить время здоровью.

Водолей

Все споры разрешатся и без вас, а вы можете наблюдать за развитием отношений со стороны, не принимая участия.

Рыбы