Как побольнее обидеть человека в зависимости от его знака Зодиака

Весы

По свое природе Весы не любят злиться. Всю свою жизнь они стараются сглаживать конфликты, бороться с гневом и негативом. Если вы действительно хотите, чтобы Весы «сломались», спорьте с ними до конца! В конце «жаркого» диалога скажите, что их точка зрения в корне неправильная и лишена всякого здравого смысла. С таким утверждением Весы ни за что не согласятся и занесут вас в список своих врагов. Предательство и ложь люди этого знака никогда не прощают. Помните это.

Скорпион

Страсти и переживаемые эмоции Скорпионы глубоко прячут внутри себя. Сложно понять, сердятся они или нет в данный момент. Их трудно прочувствовать - слишком скрытны Скорпионы для окружающих людей. Есть один верный способ «оголить» их нерв – это разболтать что-то сокровенное и тайное, что вы знаете об их личной жизни. Скорпионы не простят вас, если вы выдадите их секреты. Да, после этого они будут улыбаться вам в лицо и делать вид, что ничего не случилось, но внутри себя станут продумывать коварный план мести.

Стрелец

На самом деле, Стрельцов трудно обидеть, так как они представляют один из самых покладистых и миролюбивых знаков Зодиака. Единственное, чего они терпеть не могут, так это лжецов. Поначалу Стрельцы доверяют абсолютно всем, но стоит им обжечься на чьем-то вранье, то обида и гнев неминуемы. Возможно, вслух они и произнесут слова прощения, но это будут лишь слова. Стрельцы занесут обманщиков в черный список, покинуть который не удастся.

Козерог

Козероги гордятся своей рациональной эффективностью и навыками планирования. Хотите их уколоть? Тогда скажите им, что их цели легкомысленны, идеи глупы, и что они могли бы найти лучшие способы использовать свое время, а не тратить его на всякую ерунду. Козерогов больше всего ранят высказывания об их никчемности, а критика любого толка ставит крест на дружеских отношениях с ними.

Водолей

Водолеи - неординарные люди, одержимые фантастическим и масштабными идеями. То, что кажется нам нереальным и недостижимым, для Водолеев – вполне себе обычные явления. Люди этого знака Зодиака способны видеть мир гораздо шире, чем это дано всем остальным. И если попытаться Водолеям дать совет опуститься на землю и сосредоточиться на более приземленных вещах, это ранит их в сердце и вызовет обиду. Ведь только они способны спасти человечество!

Рыбы