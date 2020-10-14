Как побольнее обидеть человека в зависимости от его знака Зодиака

Кажется, что в наши дни все в мире готовы спорить о чем угодно! В социальных сетях мы ежедневно наблюдаем много негатива и злобы, возникающих на пустом месте. На легковесные высказывания люди серьезно обижаются и не скрывают своего гнева.
Согласно астрологии, такие реакции рождаются по определенным причинам, зависящим от зодиакальной принадлежности людей. Popcornnews.ru предлагает узнать, как можно оскорбить каждого из нас.
С Овнами довольно легко начать ссору. Не зря Овнов сравнивают с Аресом – богом войны. Люди этого знака Зодиака конкурентоспособны и полны решимости добиваться своего. Если вы хотите увидеть их плохую сторону, просто скажите им, что они слабаки и ни на что не способны. Овны не терпят критику ни в каком виде и слишком болезненно реагируют на замечания. Однако будьте осторожны - спор с Овном может перерасти и в физическую драку. Это произойдет быстрее, чем вы думаете.
Телец
Тельцы – материалисты и ценят самые прекрасные вещи в жизни. Они стремятся к роскоши, гордятся обстановкой своего дома, коллекциями и инвестициями. Не пытайтесь высказать свои нелестные замечания относительно их вкуса и накопительства – это воспримется как оскорбление и неминуемо вызовет конфронтацию. Помните, Тельцы долгое время держат внутри себя обиды и редко их прощают.
Близнецы
Близнецы склонны соглашаться с преобладающими мнениями и принимать любую сторону в коллективных обсуждениях. Такое поведение похоже на угодничество, оно обусловлено тем, что Близнецы эмоциональны и быстро переключаются с одной темы на другую, не вкладывая большого смысла в суть вопроса. Обидеть их можно, если указать на эту черту характера и попытаться прилюдно сказать им, что они «флюгеры».
Рак
Раки слишком эмоциональные, чувствительные и привязчивые люди. Очень часто они играют роль мучеников. Это обусловлено их эгоистичной природой. Если сказать им, что они слишком много думают о себе любимых и мало уделяют внимания своим близким – они обидятся! Ведь им кажется, что всю свою жизнь они только и делают, что заботятся об окружающих. Недооцененность и отсутствие благодарности – причина ссор с людьми этого знака Зодиака. Не забывайте их хвалить.
Лев
Хотите увидеть, как любвеобильные Львы выходят из себя? Просто проигнорируйте их. Львы – артистичные натуры и любое свое действие превращают в спектакль, по завершению которого хотят получить шквал аплодисментов и восторгов. Если этого не происходит, Львы психуют и сходят с ума от злости. Люди этого знака никогда не простят публичного оскорбления и нелестных высказываний в свой адрес, ведь они самопровозглашенные «звезды», заслуживающие всеобщей любви.
Дева
Девы не обижаются на слова. Вывести их из равновесия может тот, кто нарушит порядок в их доме: не туда поставит чашку, переложит книги не в том порядке, не спустит воду в унитазе и заляпает зеркало в ванной комнате. Если разрушить упорядочную и системную обстановку, в которой живут Девы, то можно попасть в их немилость. Перфекционизм людей этого знака Зодиака – фантастический! Не дай вам Бог внести в него хаос. И старайтесь никогда не разочаровывать Дев своими поступками. Иначе, они вычеркнут вас из жизни.
Весы
По свое природе Весы не любят злиться. Всю свою жизнь они стараются сглаживать конфликты, бороться с гневом и негативом. Если вы действительно хотите, чтобы Весы «сломались», спорьте с ними до конца! В конце «жаркого» диалога скажите, что их точка зрения в корне неправильная и лишена всякого здравого смысла. С таким утверждением Весы ни за что не согласятся и занесут вас в список своих врагов. Предательство и ложь люди этого знака никогда не прощают. Помните это.
Скорпион
Страсти и переживаемые эмоции Скорпионы глубоко прячут внутри себя. Сложно понять, сердятся они или нет в данный момент. Их трудно прочувствовать - слишком скрытны Скорпионы для окружающих людей. Есть один верный способ «оголить» их нерв – это разболтать что-то сокровенное и тайное, что вы знаете об их личной жизни. Скорпионы не простят вас, если вы выдадите их секреты. Да, после этого они будут улыбаться вам в лицо и делать вид, что ничего не случилось, но внутри себя станут продумывать коварный план мести.
Стрелец
На самом деле, Стрельцов трудно обидеть, так как они представляют один из самых покладистых и миролюбивых знаков Зодиака. Единственное, чего они терпеть не могут, так это лжецов. Поначалу Стрельцы доверяют абсолютно всем, но стоит им обжечься на чьем-то вранье, то обида и гнев неминуемы. Возможно, вслух они и произнесут слова прощения, но это будут лишь слова. Стрельцы занесут обманщиков в черный список, покинуть который не удастся.
Козерог
Козероги гордятся своей рациональной эффективностью и навыками планирования. Хотите их уколоть? Тогда скажите им, что их цели легкомысленны, идеи глупы, и что они могли бы найти лучшие способы использовать свое время, а не тратить его на всякую ерунду. Козерогов больше всего ранят высказывания об их никчемности, а критика любого толка ставит крест на дружеских отношениях с ними.
Водолей
Водолеи - неординарные люди, одержимые фантастическим и масштабными идеями. То, что кажется нам нереальным и недостижимым, для Водолеев – вполне себе обычные явления. Люди этого знака Зодиака способны видеть мир гораздо шире, чем это дано всем остальным. И если попытаться Водолеям дать совет опуститься на землю и сосредоточиться на более приземленных вещах, это ранит их в сердце и вызовет обиду. Ведь только они способны спасти человечество!
Рыбы могут быть расстроены задолго до того, как вы начнете на них нападать. Однако по-настоящему разозлить Рыб очень трудно – они, скорее, почувствуют себя виноватыми и заплачут, как только столкнутся лицом к лицу с конфликтной ситуацией. Если вы хотите увидеть слезы гнева Рыб, то скажите им, что они истерички, что слишком остро реагируют на ситуации и не умеют контролировать свои эмоции. Эти обвинения будут для них запредельными.