Пять продуктов, которые в свежем виде лучше не покупать

Мы привыкли считать, что лучшие овощи и фрукты — только с грядки, мясо — только парное, молоко — цельное. А как на самом деле? На самом деле так и есть. Но сколько на самом деле тех овощей и фруктов можно найти в магазинах только-только с грядки? После того как они были сорваны, чаще всего прошел не один день, а после покупки они еще неделю могут ждать своей участи в холодильнике. А ведь все это время из них буквально испаряются полезные вещества. Ну а в замороженных или консервированных продуктах при этом польза никуда не теряется. Так какие же лучше в свежем виде не покупать?

Клубника

Свежая — это, конечно, здорово и очень вкусно. Но сезон клубники недолог, кроме трех-четырех летних недель, стоят ягоды целое состояние. А вот в замороженном виде она вполне приемлема по цене. Согласно исследованиям ученых, если клубнику замораживают сразу после сбора, в ней сохраняется весь витамин С — его в ягодах очень много, больше, чем в лимонах. Кроме того, заморозка увеличивает в клубнике количество антоцианов — это растительный пигмент, который придает ей красный цвет и очень полезен для здоровья сосудов.

Зеленый горошек

Он хорош в замороженном виде: свежий появляется на прилавках только в сезон, а в консервированном после термообработки остается слишком мало витамина С. К тому же, когда горошек закатывают в банки, к нему добавляют сахар и соль, а это совсем лишнее. Перед заморозкой горошек обычно слегка бланшируют, поэтому некоторое количество витамина С теряется, но некритично. Зато сохраняется много фолиевой кислоты — ее становится даже больше, чем в свежем горохе.

Шпинат

Замороженный шпинат дешевле свежего и доступен круглый год. В нем сохраняется масса питательных веществ: фолиевая кислота, витамин А, витамин С. Причем в замороженной зелени все эти нутриенты сохраняются лучше, чем если бы шпинат лежал просто в холодильнике. Но готовить его стоит, не дожидаясь, пока он оттает, чтобы избежать потери питательных веществ.

Лосось

Рыбы лососевых пород — одни из самых дорогих. Немудрено, что форель и горбуша не всем по карману. Консервированная рыба доступнее, к тому же в ней больше ценного витамина D, чем в свежей рыбе: при термообработке косточки размягчаются, поэтому их можно съесть. А основная доза солнечного витамина содержится именно в них. К тому же консервируют обычно дикого лосося, а не выращенного на фермах, в нем изначально витамина D больше. Кроме того, благодаря этим косточкам вы получаете огромную дозу кальция. А содержание Омега-3 жирных кислот в консервированной рыбе не меньше, чем в свежей.

Помидоры