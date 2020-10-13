Огромная попа Деми Роуз «съела» ее купальник

Правда, модным инфлюенсером, как Ким, Роуз пока не стала и свой бизнес тоже не открыла. Зато почти ежедневно радует 15 миллионов своих подписчиков откровенными и порой очень странными нарядами. На этот раз, отдыхая на Мальдивах, модель продемонстрировала купальник, который вряд ли, кроме нее, кто-то решится надеть.

Пляжный наряд с принтом под зебру сверху выглядел как боди: закрытое горло и длинные рукава. А вот нижняя часть оказалась весьма открытой: вырезы не заканчивались, как в обычных купальниках, на середине бедра, а доходили почти до подмышек.

Сзади этот пляжный наряд смотрелся еще более необычно, особенно на пышных формах Деми. Ее невероятно объемная попа просто-напросто «съела» узкую полосочку ткани, призванную хоть немного прикрывать ягодицы.