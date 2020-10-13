Россиянин переехал в город Пюсси и называет его «дырой», только есть одно но...

«Даже не знаю, что движет людьми, но очень многие покидают нашу родную Башкирию. Хотя знаю, конечно, с экономикой в республике швах полный. Кто-то уезжает в другие регионы России, а кто-то даже в другие страны. Так, например, один товарищ, с которым дружили в школе, уехал в неожиданное место - в Эстонию. Место он это выбрал не случайно, еще до развала Союза в Эстонии жили его родственники и, возможно, остались неплохие воспоминания о этой (нашей - Прим.ред.) маленькой республике.

И, несмотря на то, что последние лет 20 нас в России то и дело пугали из телевизора, что в Эстонии живут чуть ли не..., друг оформил документы и уехал. Его много кто отговаривал, ведь, по сути, денег у него особо и не было. Но каково же было наше удивление, когда наш земляк скинул нам фотографии своего нового жилья, купленного за довольно небольшие деньги (около 6 666 евро).

Пюсси, магазин в городке ФОТО: SCANPIX

Писал он, что, по сути, купил жилье в "дыре", однако море близко и что немаловажно, дыра эта выглядит презентабельнее нашей деревни (кто бы спорил). Кстати "дыра" эта называется Püssi - Пюсси, что на английском звучит довольно не прилично, там живет много русских и особых проблем у него не возникло, хотя, конечно, некоторые эстонцы давно поспешили забыть русский язык.

Город расположен среди соснового бора, а в его окрестностях осталось множество следов былой промышленности: бывшая электростанция с 72-метровым дымоходом, 80-метровая гора пепла на берегу реки (отходы 30-летнего производства ДСП) и затопленные щебневые карьеры с бирюзовой водой.

Пюсси, котельная ФОТО: SCANPIX

Вообще, когда я впервые услышал название этого города, то я тут же бросился к компьютеру искать это место, и тут же нашел массу объявлений о продажи недвижимости - из городка много людей уже уехало и уезжает, а недвижимость стоит копейки. Однако это уже самая настоящая Европа, пусть и с советским прошлым.

Средняя цена квадратного метра в этом городке (или деревне) составляла 25 евро, а среднемесячная зарплата чистыми — 1125 евро. В основном квартиры предлагались в старых советских трехэтажках.

Пюсси, те самые советские трехэтажки ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

Выглядят они совсем ровно так же как трехэтажки где-нибудь на Сахалине или Казахстане. Но долгов у этих собственников квартир выше крыши, вот и продают быстрее за копейки.

Однако мой знакомый приобрел жилье немного за городом, небольшая усадьба с участком для подсобного хозяйства. Выглядит все малоухоженно, но все таки по-европейски.

Школьное здание в Пюсси, 1924–1926 ФОТО: SCANPIX