Вымирающие города России: а вы уже догадались? В некоторых живет более 200 тысяч человек!

Распад СССР и последующие экономические кризисы негативно сказались не только на промышленности России, но и на демографии.
Если раньше говорилось только об урбанизации населения и вымирании сел и деревень, то сейчас ситуация с некоторыми городами выглядит не лучшим образом, пишет портал Zen.Yandex.ru.
В некоторых их них наметилось такое снижение населения, при котором сложно представить, что произойдет с ними через несколько десятков лет, если ситуация не изменится. По данным Института демографии, сейчас в России более 700 городов теряют население. Причем часть из них являются областными центрами.
Ниже я собрал подборку городов, которые в период с 1991 года по сегодняшний день потеряли в численности больше всех.
1. Воркута
Город, входит в четверку крупных городов, расположенных за Полярным кругом, окруженный бескрайней тундрой.
В 2015 году был включен в категорию моногородов с ухудшающейся ситуацией. Теперь Воркута из динамично развивающегося города превратилась в самый быстро вымирающий в России.
С 1991 года, когда население составляло 117 000 человек, оно сократилось до 52 700 в 2020 году. За этот период не построено ни одного нового здания, тяжелые климатические условия и отсутствие работы вынуждает жителей бросать свои квартиры и перебираться в другие населенные пункты.
2. Бологое
Вы помните песню ансамбля «Веселые ребята» про город между Ленинградом и Москвой?
Крупный железнодорожный пересадочный узел. Здесь пересекаются 2 направления: Москва-Санкт-Петербург и Ярославль-Псков.
С 1992 года по сегодняшний день город сократился практически вдвое, с 36 000 до 20 500. Максимальный отток населения произошел в 2002 году, тогда за год Бологое потеряло 7000 человек.
Сказалось отсутствие работы, в 2009 году главное предприятие по производству шпал было закрыто.
3. Магадан
У многих это название ассоциируется с репрессиями и ссылками.
Достаточно крупный порт на северо-востоке России, расположен на берегу Охотского моря. Несмотря на большое количество предприятий, население неуклонно падает. В 1991 году население составляло 155 000, сейчас всего 92 000.
Многие не выдерживают холодного и достаточно сурового климата и короткого лета. Отсутствие железнодорожного сообщения осложняет ситуацию.
4. Дзержинск
Второй по величине город в Нижегородской области, в 35 км от Нижнего Новгорода. В советское время имел неофициальный статус центра советской химии.
С середины 90-х большинство химических предприятий были признаны нерентабельными и закрыты. Часть сменило собственников, которые проводили масштабные сокращения.
В итоге из 287 000 в 1993 году сейчас в Дзержинске проживает чуть более 229 000 человек.
5. Петропавловск-Камчатский
Никогда не забуду, как в детстве по радио начинались новости: «В Москве 15 часов, в Петропавловске-Камчатском полночь».
Является базой Тихоокеанского флота России.
Несмотря на это, население стремительно падает. С 270 000 тысяч человек население упало до 180 000. Город находится в сейсмоопасной зоне и добраться с него можно в основном на самолете.
6. Мурманск
Считается крупнейшим в мире городом, находящимся за Северным полярным кругом.
Мурманск, где зима может длиться по 8 месяцев в году, меньше чем за 30 лет сократился почти на 200 тысяч человек, с 473 000 до 287 000.
Возможно я обижу сейчас тех, кто живет именно в Мурманске. Был там 2,5 года назад и город был похож на большую свалку мусора. Честно, не знаю, с чем это может быть связано. На меня город действует угнетающе, вгоняя в депрессию.
Возможно, это одна из причин резкого падения населения в городе-Герое.
Сказалось и закрытие промышленных предприятий, отсутствует рыбоперерабатывающий завод и необходимая инфраструктура для него.
7. Гусь-Хрустальный
Небольшой провинциальный город, расположенный в 50 км от Владимира, постепенно приходит в упадок.
Если раньше город был известен своими изделиями из хрусталя, то сейчас, после длительного простоя, работает всего один цех.
Большинство градообразующих предприятий также закрываются, массово увольняя работников. Как итог - с 1996 года население города сократилось на треть, с 76 000 до 53 000 человек.
Из достаточно крупного промышленного центра области он постепенно превращается Богом забытое место.
8. Комсомольск-на-Амуре
В советские времена город носил звание «Город Юности». С тех пор много воды утекло. Население города стареет, а молодежь стремится его покинуть.
Из 319 000 жителей в городе осталось 245 000.
90-е годы не прошли бесследно для города. Пришел хаос, упадок и развал предприятий с переделом собственности.
Производства не составляют конкуренцию сильным и мощным предприятиям крупного соседа - Китая. Рентабельность падает, проходят массовые сокращения.
А как в вашем городе обстоят дела с населением?