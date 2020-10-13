Вт, 13.10.2020
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Вымирающие города России: а вы уже догадались? В некоторых живет более 200 тысяч человек!

Комсомольск-на-Амуре

ФОТО: Meelis Meilbaum, shutterstock, montaaž

Распад СССР и последующие экономические кризисы негативно сказались не только на промышленности России, но и на демографии.

Если раньше говорилось только об урбанизации населения и вымирании сел и деревень, то сейчас ситуация с некоторыми городами выглядит не лучшим образом, пишет портал Zen.Yandex.ru

В некоторых их них наметилось такое снижение населения, при котором сложно представить, что произойдет с ними через несколько десятков лет, если ситуация не изменится. По данным Института демографии, сейчас в России более 700 городов теряют население. Причем часть из них являются областными центрами.

Ниже я собрал подборку городов, которые в период с 1991 года по сегодняшний день потеряли в численности больше всех.

1. Воркута

Город, входит в четверку крупных городов, расположенных за Полярным кругом, окруженный бескрайней тундрой.

Воркута

ФОТО: Shutterstock

В 2015 году был включен в категорию моногородов с ухудшающейся ситуацией. Теперь Воркута из динамично развивающегося города превратилась в самый быстро вымирающий в России.

С 1991 года, когда население составляло 117 000 человек, оно сократилось до 52 700 в 2020 году. За этот период не построено ни одного нового здания, тяжелые климатические условия и отсутствие работы вынуждает жителей бросать свои квартиры и перебираться в другие населенные пункты.

2. Бологое

Бологое, железнодорожный вокзал

ФОТО: Shutterstock

Вы помните песню ансамбля «Веселые ребята» про город между Ленинградом и Москвой?

Крупный железнодорожный пересадочный узел. Здесь пересекаются 2 направления: Москва-Санкт-Петербург и Ярославль-Псков.

С 1992 года по сегодняшний день город сократился практически вдвое, с 36 000 до 20 500. Максимальный отток населения произошел в 2002 году, тогда за год Бологое потеряло 7000 человек.

Сказалось отсутствие работы, в 2009 году главное предприятие по производству шпал было закрыто.

3. Магадан

У многих это название ассоциируется с репрессиями и ссылками.

Магадан

ФОТО: Shutterstock

Достаточно крупный порт на северо-востоке России, расположен на берегу Охотского моря. Несмотря на большое количество предприятий, население неуклонно падает. В 1991 году население составляло 155 000, сейчас всего 92 000.

Многие не выдерживают холодного и достаточно сурового климата и короткого лета. Отсутствие железнодорожного сообщения осложняет ситуацию.

4. Дзержинск

Второй по величине город в Нижегородской области, в 35 км от Нижнего Новгорода. В советское время имел неофициальный статус центра советской химии.

С середины 90-х большинство химических предприятий были признаны нерентабельными и закрыты. Часть сменило собственников, которые проводили масштабные сокращения.

В итоге из 287 000 в 1993 году сейчас в Дзержинске проживает чуть более 229 000 человек.

5. Петропавловск-Камчатский

Петропавловск-Камчатский

ФОТО: Shutterstock

Никогда не забуду, как в детстве по радио начинались новости: «В Москве 15 часов, в Петропавловске-Камчатском полночь». 

Является базой Тихоокеанского флота России.

Несмотря на это, население стремительно падает. С 270 000 тысяч человек население упало до 180 000. Город находится в сейсмоопасной зоне и добраться с него можно в основном на самолете.

6. Мурманск

Считается крупнейшим в мире городом, находящимся за Северным полярным кругом.

Мурманск

ФОТО: Shutterstock

Мурманск, где зима может длиться по 8 месяцев в году, меньше чем за 30 лет сократился почти на 200 тысяч человек, с 473 000 до 287 000.

Возможно я обижу сейчас тех, кто живет именно в Мурманске. Был там 2,5 года назад и город был похож на большую свалку мусора. Честно, не знаю, с чем это может быть связано. На меня город действует угнетающе, вгоняя в депрессию.

Возможно, это одна из причин резкого падения населения в городе-Герое.

Сказалось и закрытие промышленных предприятий, отсутствует рыбоперерабатывающий завод и необходимая инфраструктура для него.

7. Гусь-Хрустальный

Небольшой провинциальный город, расположенный в 50 км от Владимира, постепенно приходит в упадок.

Гусь-Хрустальный

ФОТО: Shutterstock

Если раньше город был известен своими изделиями из хрусталя, то сейчас, после длительного простоя, работает всего один цех.

Большинство градообразующих предприятий также закрываются, массово увольняя работников. Как итог - с 1996 года население города сократилось на треть, с 76 000 до 53 000 человек.

Из достаточно крупного промышленного центра области он постепенно превращается Богом забытое место.

8. Комсомольск-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре

ФОТО: Meelis Meilbaum, shutterstock, montaaž

В советские времена город носил звание «Город Юности». С тех пор много воды утекло. Население города стареет, а молодежь стремится его покинуть.

Из 319 000 жителей в городе осталось 245 000.

90-е годы не прошли бесследно для города. Пришел хаос, упадок и развал предприятий с переделом собственности.

Производства не составляют конкуренцию сильным и мощным предприятиям крупного соседа - Китая. Рентабельность падает, проходят массовые сокращения.

В Эстонии, конечно же, тоже есть города, где население быстро сокращается по численности. Но об этом в следующих статьях.

А как в вашем городе обстоят дела с населением?

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