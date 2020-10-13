Вымирающие города России: а вы уже догадались? В некоторых живет более 200 тысяч человек!

Если раньше говорилось только об урбанизации населения и вымирании сел и деревень, то сейчас ситуация с некоторыми городами выглядит не лучшим образом, пишет портал Zen.Yandex.ru.

В некоторых их них наметилось такое снижение населения, при котором сложно представить, что произойдет с ними через несколько десятков лет, если ситуация не изменится. По данным Института демографии, сейчас в России более 700 городов теряют население. Причем часть из них являются областными центрами.

Ниже я собрал подборку городов, которые в период с 1991 года по сегодняшний день потеряли в численности больше всех.

1. Воркута

Город, входит в четверку крупных городов, расположенных за Полярным кругом, окруженный бескрайней тундрой.

Воркута ФОТО: Shutterstock

В 2015 году был включен в категорию моногородов с ухудшающейся ситуацией. Теперь Воркута из динамично развивающегося города превратилась в самый быстро вымирающий в России.

С 1991 года, когда население составляло 117 000 человек, оно сократилось до 52 700 в 2020 году. За этот период не построено ни одного нового здания, тяжелые климатические условия и отсутствие работы вынуждает жителей бросать свои квартиры и перебираться в другие населенные пункты.

2. Бологое

Бологое, железнодорожный вокзал ФОТО: Shutterstock

Вы помните песню ансамбля «Веселые ребята» про город между Ленинградом и Москвой?

Крупный железнодорожный пересадочный узел. Здесь пересекаются 2 направления: Москва-Санкт-Петербург и Ярославль-Псков.

С 1992 года по сегодняшний день город сократился практически вдвое, с 36 000 до 20 500. Максимальный отток населения произошел в 2002 году, тогда за год Бологое потеряло 7000 человек.

Сказалось отсутствие работы, в 2009 году главное предприятие по производству шпал было закрыто.

3. Магадан

У многих это название ассоциируется с репрессиями и ссылками.

Магадан ФОТО: Shutterstock

Достаточно крупный порт на северо-востоке России, расположен на берегу Охотского моря. Несмотря на большое количество предприятий, население неуклонно падает. В 1991 году население составляло 155 000, сейчас всего 92 000.

Многие не выдерживают холодного и достаточно сурового климата и короткого лета. Отсутствие железнодорожного сообщения осложняет ситуацию.

4. Дзержинск

Второй по величине город в Нижегородской области, в 35 км от Нижнего Новгорода. В советское время имел неофициальный статус центра советской химии.

С середины 90-х большинство химических предприятий были признаны нерентабельными и закрыты. Часть сменило собственников, которые проводили масштабные сокращения.

В итоге из 287 000 в 1993 году сейчас в Дзержинске проживает чуть более 229 000 человек.

5. Петропавловск-Камчатский

Петропавловск-Камчатский ФОТО: Shutterstock

Никогда не забуду, как в детстве по радио начинались новости: «В Москве 15 часов, в Петропавловске-Камчатском полночь».

Является базой Тихоокеанского флота России.

Несмотря на это, население стремительно падает. С 270 000 тысяч человек население упало до 180 000. Город находится в сейсмоопасной зоне и добраться с него можно в основном на самолете.

6. Мурманск

Считается крупнейшим в мире городом, находящимся за Северным полярным кругом.

Мурманск ФОТО: Shutterstock