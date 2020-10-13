Вт, 13.10.2020
Рожденные в 70-е - поколение, которое всем должно, а ему никто не должен СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Панорамные окна и натуральное дерево: Собчак впервые показала свой дом почти за полмиллиона евро

Ксения Собчак

ФОТО: Sergei Karpukhin/TASS

Ксения Собчак впервые поделилась в Сети фотографией своего нового дома премиум-класса, строительство которого она затеяла год назад. Площадь особняка из финской северной сосны внушительная — 1000 квадратных метров. По оценкам «Комсомольской правды», стоит такой коттедж около 40 миллионов рублей или 440 тысяч евро.

Быстрее бы новоселье!

— подписала она кадры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

На фотографиях в личном блоге ведущей можно увидеть вполне оформившийся дом из дорогой древесины с панорамными окнами. Кроме того, в его отделке присутствует также натуральный камень.

Коттедж имеет три этажа, один из которых — цокольный. Нашлось в нем место и для обширного бассейна.

НАВЕРХ
Back