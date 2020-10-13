Панорамные окна и натуральное дерево: Собчак впервые показала свой дом почти за полмиллиона евро

Ксения Собчак впервые поделилась в Сети фотографией своего нового дома премиум-класса, строительство которого она затеяла год назад. Площадь особняка из финской северной сосны внушительная — 1000 квадратных метров. По оценкам «Комсомольской правды», стоит такой коттедж около 40 миллионов рублей или 440 тысяч евро.