«Помотал дельфин русалку»: сильный удар от измены мужа резко сказался на внешности Наташи Королевой

Теперь в Сети активно обсуждают, что певица сдала на фоне сильного эмоционального потрясения. Поклонники сочувствуют артистки, на глазах постаревший на 10 лет. Многие пишут Королевой слова поддержки и желают ей сил в сложной ситуации. «Видно, что Наташу подкосила измена. Пытается делать вид, что ей не было больно, но это не так», - жалеют её поклонники.