«Помотал дельфин русалку»: сильный удар от измены мужа резко сказался на внешности Наташи Королевой

В Сети обсуждают осунувшееся лицо Наташи Королевой. Внешний вид певицы вызвал переживание у ее поклонников. После измены Наташа впервые показалась на публике в шоу «Осторожно, Собчак». Пока певица делилась о том, что происходит в ее браке, фанаты с грустью рассматривали ее изменившуюся внешность.
В онлайн шоу певица поделилась переживаниями связанными с изменой Сергея Глушко.
Теперь в Сети активно обсуждают, что певица сдала на фоне сильного эмоционального потрясения. Поклонники сочувствуют артистки, на глазах постаревший на 10 лет. Многие пишут Королевой слова поддержки и желают ей сил в сложной ситуации. «Видно, что Наташу подкосила измена. Пытается делать вид, что ей не было больно, но это не так», - жалеют её поклонники.
Наташа, кстати, в интервью рассказала Ксении Собчак: она не считает, что муж ей изменил. В её понимании Тарзана подставили. Она думает, что любимый пострадал от рук мошенниц, работавших по прописанный схеме. Во время беседы Королева оправдывала мужа.