Вт, 13.10.2020
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«Какая мокрая!» Анфиса Чехова во всей красе показала аппетитную фигуру в душе

Анфиса Чехова

ФОТО: Instagram

Анфиса Чехова решила немного продлить лето и отправилась вместе с восьмилетним сыном Соломоном от актера Гурама Баблишвили в Сочи. Здесь звезда много времени проводит на прогулках со своим отпрыском, однако не забывает и о себе любимой. Благо с собой ведущая взяла еще и няню, пишет Телепрограмма.

В какой-то момент пышнотелая красотка решила и вовсе отдохнуть одной в спа.

У меня был день хамама, массажа и флоатинга. Не пугайтесь, это не название какого-то сексуального мероприятия. Кушетка для флоатинга помогает телу провалиться в невесомость, что способствует полной релаксации,

— написала она в личном блоге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Свой пост Анфиса украсила фотографиями из душа и турецкой бани, немало взбудоражив поклонников.

«Вот это фигура, я понимаю! Все женственно! И все есть!», «Какая мокрая Анфиса! Больше таких фото!», «Секси-бомба нереальная! Не сплю теперь спокойно никогда», «Сногсшибательно!!», «Самая красивая женщина», «Огнище! Чехова зажгла!», «Эх, хороша Маша, да не наша», — прокомментировали кадры фолловеры.

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