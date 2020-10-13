«Какая мокрая!» Анфиса Чехова во всей красе показала аппетитную фигуру в душе

Анфиса Чехова решила немного продлить лето и отправилась вместе с восьмилетним сыном Соломоном от актера Гурама Баблишвили в Сочи. Здесь звезда много времени проводит на прогулках со своим отпрыском, однако не забывает и о себе любимой. Благо с собой ведущая взяла еще и няню, пишет Телепрограмма.
В какой-то момент пышнотелая красотка решила и вовсе отдохнуть одной в спа.
— написала она в личном блоге.
Свой пост Анфиса украсила фотографиями из душа и турецкой бани, немало взбудоражив поклонников.
«Вот это фигура, я понимаю! Все женственно! И все есть!», «Какая мокрая Анфиса! Больше таких фото!», «Секси-бомба нереальная! Не сплю теперь спокойно никогда», «Сногсшибательно!!», «Самая красивая женщина», «Огнище! Чехова зажгла!», «Эх, хороша Маша, да не наша», — прокомментировали кадры фолловеры.