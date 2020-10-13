«Какая мокрая!» Анфиса Чехова во всей красе показала аппетитную фигуру в душе

Анфиса Чехова решила немного продлить лето и отправилась вместе с восьмилетним сыном Соломоном от актера Гурама Баблишвили в Сочи. Здесь звезда много времени проводит на прогулках со своим отпрыском, однако не забывает и о себе любимой. Благо с собой ведущая взяла еще и няню, пишет Телепрограмма.