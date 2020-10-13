ТОП-3 знаков Зодиака, которым не повезет в октябре

Телец

Тельцам стоит приготовиться к сложностям во многих аспектах жизни. Ваша тяга к увеселительным мероприятиям может повлечь неразумное расточительство, так что следите за своими финансами и будьте умереннее в своих желаниях во второй половине месяца, пишет Пятый канал. Что касается личных отношений, вам стоит быть внимательнее к родным. Если ваш партнер охладел к вам, а дети сотворили что-то невообразимое, постарайтесь понять их и окружить заботой. Это поможет избежать семейных конфликтов.

Лев

Деньги в октябре — предмет особого риска, поэтому поберегите свой кошелек. Кроме вероятности задержки финансовых вливаний, есть опасность попасть в невыгодное положение на работе. Ваша медлительность может привести к штрафам. Вам не угрожает банкротство, а безденежье — проблема временная, но все же возьмите себя в руки и будьте начеку. Постарайтесь планировать траты и быть эффективным сотрудником.

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