Обратная сторона голливудских поцелуев: звезды, с которыми никто не хочет целоваться

«Стоп! Снято!» – прозвучала долгожданная фраза, и пришел конец мученьям актеров. Сцена поцелуя окончена. В итоге по ту сторону экрана весь мир восторженно следит за страстными чувствами героев. Вряд ли зритель узнает, что актерам пришлось хорошенько постараться, изображая любовь. Читайте список актеров, поцелуи которых хороши только в фильмах. Об этом пишет портал Joy Pup.
Джулия Робертс
Кому было интересно, каково целоваться с обладательницей самой широкой улыбки в Голливуде? Хью Грант готов об это рассказать. Во время съемок в фильме «Ноттинг Хилл» актеру пришлось целоваться с Робертс и вспоминает он об этом далеко не с радостью. Дело в том, что мешал именно ее большой рот. Оказалось, с легендарной «красоткой» целоваться просто неудобно.
Роберт Паттинсон
Любители острых ощущений были бы не прочь слиться в поцелуе с вампиром из «Сумерок». Конечно, спрашивать Кристен Стюарт нет смысла – она была его девушкой и ничего плохого не сказала бы про британского актера. А вот Риз Уизерспун не стала скрывать, что во время съемок фильма «Воды слонам!» поцелуи с Робертом вызывали у нее отвращение. Кроме того, что тот был простужен и постоянно хлюпал нос, он просто не умел нормально целоваться.
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон – одна из немногих актрис, к которым просто не за что придраться. Однако в этот анти-чарт звезда все-таки попала. Когда на съемочной площадке приходится целоваться, дыхание у Кейт становится неровным, из-за чего партнерам не очень удобно. С одной стороны, это можно объяснить волнением на съемках, но главная проблема не в этом. Часто из ее рта пахнет луком. Видать, актриса не слишком беспокоится о том, что подумают ее коллеги.
Харрисон Форд
Партнерша Форда Хелен Миррен во время съемок фильма «Берег москитов» была крайне недовольна сценами поцелуев, и не скрывает этого. Актриса говорит, что ожидала от Харрисона большего, ведь все думают, что тот просто мастер поцелуев. К тому же Миррен добавляет, что не только она одна так думает – эта тема обсуждалась не раз. Все дело в том, что Харрисон Форд правда старается, но не может на съемочной площадке расслабиться как следует, из-за этого поцелуи с ним оставляют желать лучшего.
Дженнифер Лоуренс
Странно видеть ее в этом списке, как минимум из-за трех номинаций MTV Movie Awards за лучший поцелуй, в одной из которых она победила. Но крутые поцелуи Лоуренс – лишь внешняя оболочка. Спросить Джоша Хатчерсона, партнера по фильму «Голодные игры», так целоваться с актрисой было противно и мерзко. Во-первых, из ее рта всегда исходил неприятный запах, во-вторых, она щедро обслюнявила губы своего партнера! Иначе говоря, приятного было мало.
Вуди Аллен
Глядя на Вуди можно восторгаться его харизмой, но вряд ли в голову полезут вопросы вроде «а как он целуется?» Но после комментариев Хелены Бонем Картер вопросы возникают уже сами по себе. Актриса утверждает, что сцены поцелуя во время съемок «Великой Афродиты» были как минимум странными. Вуди Аллен наперед предупреждал, что не приемлет поцелуи с языком и вообще любой обмен жидкостями. Он вообще не старался, за это Хелена сравнила рот именитого режиссера с… Берлинской стеной.