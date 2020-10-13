Обратная сторона голливудских поцелуев: звезды, с которыми никто не хочет целоваться

Джулия Робертс

Джулия Робертс. ФОТО: Shutterstock

Кому было интересно, каково целоваться с обладательницей самой широкой улыбки в Голливуде? Хью Грант готов об это рассказать. Во время съемок в фильме «Ноттинг Хилл» актеру пришлось целоваться с Робертс и вспоминает он об этом далеко не с радостью. Дело в том, что мешал именно ее большой рот. Оказалось, с легендарной «красоткой» целоваться просто неудобно.

Роберт Паттинсон

Цирковой любовный треугольник: Август (Кристоф Вальц), Джейкоб (Роберт Паттинсон) и Марлен (Риз Уизерспун). ФОТО: entertainista.com

Любители острых ощущений были бы не прочь слиться в поцелуе с вампиром из «Сумерок». Конечно, спрашивать Кристен Стюарт нет смысла – она была его девушкой и ничего плохого не сказала бы про британского актера. А вот Риз Уизерспун не стала скрывать, что во время съемок фильма «Воды слонам!» поцелуи с Робертом вызывали у нее отвращение. Кроме того, что тот был простужен и постоянно хлюпал нос, он просто не умел нормально целоваться.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон. ФОТО: IPA PRESS/SIPA/IPA PRESS/SIPA

Кейт Хадсон – одна из немногих актрис, к которым просто не за что придраться. Однако в этот анти-чарт звезда все-таки попала. Когда на съемочной площадке приходится целоваться, дыхание у Кейт становится неровным, из-за чего партнерам не очень удобно. С одной стороны, это можно объяснить волнением на съемках, но главная проблема не в этом. Часто из ее рта пахнет луком. Видать, актриса не слишком беспокоится о том, что подумают ее коллеги.

Харрисон Форд

Харрисон Форд и Калиста Флокхард ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Партнерша Форда Хелен Миррен во время съемок фильма «Берег москитов» была крайне недовольна сценами поцелуев, и не скрывает этого. Актриса говорит, что ожидала от Харрисона большего, ведь все думают, что тот просто мастер поцелуев. К тому же Миррен добавляет, что не только она одна так думает – эта тема обсуждалась не раз. Все дело в том, что Харрисон Форд правда старается, но не может на съемочной площадке расслабиться как следует, из-за этого поцелуи с ним оставляют желать лучшего.

Дженнифер Лоуренс

Китнисс (Дженнифер Лоуренс) из фильма "Голодные игры" ФОТО: outnow.ch

Странно видеть ее в этом списке, как минимум из-за трех номинаций MTV Movie Awards за лучший поцелуй, в одной из которых она победила. Но крутые поцелуи Лоуренс – лишь внешняя оболочка. Спросить Джоша Хатчерсона, партнера по фильму «Голодные игры», так целоваться с актрисой было противно и мерзко. Во-первых, из ее рта всегда исходил неприятный запах, во-вторых, она щедро обслюнявила губы своего партнера! Иначе говоря, приятного было мало.

Вуди Аллен

Вуди Аллен. ФОТО: SCANPIX