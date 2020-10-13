Звезда «Дома-2» Анастасия Дашко: отсидела в тюрьме от звонка до звонка

36-летняя Анастасия Дашко не любит отвечать на вопросы про тюрьму. По словам звезды скандальной телестройки, ей не хочется ворошить прошлое, ведь сейчас в ее жизни все прекрасно. «Пожалуйся, не нужно об этом спрашивать. Это не самые лучшие воспоминания. В тюрьме я была два года от звонка до звонка. Вы все можете прочитать в Интернете», — обратилась она к поклонникам в личном блоге.

А вот про «ДОМ-2» Анастасия с радостью вспоминает. Проект Дашко покинула 12 лет назад, но о реалити-шоу у нее остались только положительные эмоции. «Многие пишут, что смотрели проект, когда учились в школе. Время летит быстро, конечно. Все-таки «ДОМ-2» — легендарная программа. Мне всегда нравились ведущие. Бородина и Собчак абсолютно разные, их невозможно сравнивать. Если помощнее, то Собчак, подушевнее — Бородина», — отметила бывшая участница телестройки.

Как подчеркнула Дашко, на проект она бы ни за что не вернулась. Анастасия считает, что нужно двигаться лишь вперед. «Участники возвращаются в «ДОМ-2», но это шаг назад. Для всего есть свое время. Не в этом возрасте надо что-то высиживать», — заявила звезда реалити.