Звезда «Дома-2» Анастасия Дашко: отсидела в тюрьме от звонка до звонка

В 2013 году Анастасию Дашко посадили в тюрьму за мошенничество. После освобождения экс-участница «ДОМа-2» начала новую жизнь — вышла замуж и занялась бизнесом. О прошлом звезда реалити-шоу старается не вспоминать, пишет Starhit.ru.
36-летняя Анастасия Дашко не любит отвечать на вопросы про тюрьму. По словам звезды скандальной телестройки, ей не хочется ворошить прошлое, ведь сейчас в ее жизни все прекрасно. «Пожалуйся, не нужно об этом спрашивать. Это не самые лучшие воспоминания. В тюрьме я была два года от звонка до звонка. Вы все можете прочитать в Интернете», — обратилась она к поклонникам в личном блоге.
А вот про «ДОМ-2» Анастасия с радостью вспоминает. Проект Дашко покинула 12 лет назад, но о реалити-шоу у нее остались только положительные эмоции. «Многие пишут, что смотрели проект, когда учились в школе. Время летит быстро, конечно. Все-таки «ДОМ-2» — легендарная программа. Мне всегда нравились ведущие. Бородина и Собчак абсолютно разные, их невозможно сравнивать. Если помощнее, то Собчак, подушевнее — Бородина», — отметила бывшая участница телестройки.
Как подчеркнула Дашко, на проект она бы ни за что не вернулась. Анастасия считает, что нужно двигаться лишь вперед. «Участники возвращаются в «ДОМ-2», но это шаг назад. Для всего есть свое время. Не в этом возрасте надо что-то высиживать», — заявила звезда реалити.
К слову, сейчас Анастасия замужем, воспитывает двоих сыновей и занимается грузоперевозками. «Теперь я более спокойная. Научилась подавлять эмоции, но на работе иногда ругаюсь так, что сотрудники в шоке. Считаю, что надо быть такой, какая ты есть. Я всегда была простой, была ближе к людям. Сменила фамилию, но меня все равно воспринимают все как Дашко. Мой муж — гора. Он сильный, молчаливый, хороший семьянин. Живем мы в Екатеринбурге. У нас транспортный бизнес», — подытожила экс-участница «ДОМа-2».