«Шикарные ключицы и бедра»: жена Александра Реввы заворожила фигурой в купальнике-бюстье

Вот и на этот раз обнародованный в Instagram курортный кадр девушки вызвал шквал эмоций у пользователей Сети.

«Какая красивая, наша богиня Афродита!», «Фигура просто бомбическая. Шикарные ключицы и бедра», «Богиня сошла на землю», «Боже, какая красивая, Анжелика, вы очень красивая! Счастья вам безмерного!», «Тростиночкая нереальная! Завидую!», «Анжелика, ангел, просто принцесса», «Ну как так! Почему нет целлюлита?! Где грамулька лишнего веса?!» — прокомментировали кадр поклонники.