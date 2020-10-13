Мир после эпидемии: вышел трейлер сериала «Противостояние» по роману Кинга

Сериал повествует о группе людей, которые пережили ужасную эпидемию, унесшую жизни 98% населения. Выжившие разделились на две группы – одни стараются оставаться верными наследию прошлого, а другие предпочитают выбрать новый мировой порядок.

Сериал будет транслироваться с 17 декабря на стриминговом сервисе CBS, по одной серии в неделю. Известно, что его финал будет отличаться от написанного Кингом.

Главные роли исполнили Эмбер Херд ("Аквамен") и Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада"). Также в сериале сыграли Вупи Голдберг, Мэрилин Мэнсон и Эзра Миллер.

Создатели описывают свое творение как "апокалиптическое видение мира, опустошенного эпидемией и вовлеченного в стихийную борьбу между добром и злом".

Это вторая экранизация после сериала 1994 года. Сам роман Кинга был издан в 1978 году.